Vụ “thẩm phán đi nhà nghỉ với vợ đương sự”: Người trong cuộc nói gì?

Tôi đề nghị công an giữ nguyên hiện trường, lập biên bản. Nhưng công an nói với tôi làm vậy không có văn hóa, như vậy là đủ hiểu rồi”. Ông P. giải thích từ “xộc xạch” mà ông nói là quan hệ tình dục.

Trong khi đó, Thẩm phán Tuấn đưa ra một tờ tường trình của bà L. với nội dung bà chủ động rủ Thẩm phán Tuấn đi hát karaoke nhưng chưa kịp hát thì công an đến lập biên bản. Tường trình nêu: Sáng 26-2, bà L. được mời đến TAND huyện Đầm Dơi hòa giải lần đầu vụ án ly hôn do bà khởi kiện vào tháng 12-2014. Bà L. đến nhưng chồng bà không đến nên vụ hòa giải này tạm hoãn. Bà L. không về mà đến phòng Thẩm phán Tuấn nói chuyện và rủ Thẩm phán Tuấn đi hát karaoke. Thẩm phán Tuấn đồng ý, bà L. đến nhà nghỉ karaoke Hùng Thúy ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi chờ. Trong lúc chờ bà L. thuê một phòng nghỉ để cất túi xách. Khi Thẩm phán Tuấn đến, bà L. kêu thẩm phán vào phòng ngồi chờ bà gọi điện thoại cho bạn đến hát hò chơi thì công an đến lập biên bản. Theo Thẩm phán Tuấn, lúc đó cửa vẫn chưa đóng.

Cùng ngày, TAND huyện Đầm Dơi mời ông P. đến làm việc, Thẩm phán Tuấn về TAND tỉnh Cà Mau để báo cáo sự việc với lãnh đạo.

Làm việc với TAND huyện Đầm Dơi, ông P. đã tường thuật việc mình đã thấy tận mắt vợ mình đang quan hệ với Thẩm phán Tuấn lúc cửa phòng vừa mở ra. Ông P. cũng đã chụp bằng điện thoại di động cho thấy giường ngủ trong phòng không còn nguyên vẹn như kiểu bố trí thông thường của khách sạn, nhà nghỉ. Ông P. cho biết đề nghị lập biên bản nhưng công an đã từ chối.

Ông Nguyễn Thành Lập, Chánh án TAND huyện Đầm Dơi, cho biết sẽ đưa sự vụ ra trước tập thể để kiểm điểm và xem xét kỷ luật vào thứ Ba tới.