Vụ “Thẩm phán lập biên bản xét xử khống”: VKS đề nghị không tái bổ nhiệm

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 24-8-2011, ông Võ Thành Công, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản (Bình Phước), đã ký công văn gửi lãnh đạo TAND tỉnh Bình Phước đề nghị không xem xét tái bổ nhiệm thẩm phán đối với ông Đỗ Đình Hiến (Thẩm phán TAND huyện này) vì có một số sai phạm.

Ngày 12-4 vừa qua, phía TAND tỉnh Bình Phước lại có văn bản gửi Ban Thường vụ Huyện ủy với nội dung đề nghị cho ý kiến về việc bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán đối với ông Hiến...

Trước văn bản này, VKSND huyện Hớn Quản sau khi xem xét đã phản ứng không đồng tình, đề nghị không tái bổ nhiệm...

Làm khống hồ sơ

Theo hồ sơ, ngày 6-6-2011, VKSND huyện Hớn Quản đã chuyển hồ sơ sang TAND huyện truy tố Nguyễn Hoàng Khanh về tội trộm cắp tài sản. Được phân công giải quyết, Thẩm phán Hiến ký quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 14-7-2011. Tuy nhiên, phiên xử phải hoãn lại do thiếu luật sư của bị cáo.

Gần một tháng sau, TAND huyện trả lại hồ sơ vụ án cho VKS nghiên cứu điều tra bổ sung. Kiểm tra hồ sơ, VKS phát hiện phiên tòa ngày 14-7 đã bị hoãn nhưng trong hồ sơ lại có biên bản thể hiện phiên tòa… đã được xét xử công khai với đầy đủ những người tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng.

Biên bản khống mà Thẩm phán Hiến lập. Ảnh: NĐ

Nhận thấy dấu hiệu khuất tất, VKSND huyện đã gửi công văn báo cáo Thường trực Huyện ủy. Theo báo cáo, ngoài chuyện biên bản xét xử khống, trong hồ sơ do TAND huyện trả lại có cả biên bản thảo luận của HĐXX thống nhất trả hồ sơ để điều tra bổ sung với lý do: “Cơ quan CSĐT, VKSND huyện đã không yêu cầu luật sư bào chữa cho bị cáo vì đến khi xét xử bị cáo chưa đủ 18 tuổi”. Điều này là không phù hợp bởi trong hồ sơ vụ án VKS chuyển sang tòa có kèm công văn của cơ quan điều tra thể hiện nội dung đã yêu cầu luật sư bào chữa cho bị cáo (do bị cáo chưa đủ 18 tuổi) nhưng bị cáo và người giám hộ đã có đơn từ chối luật sư.

Chỉ bị kiểm điểm nhắc nhở

Trong công văn gửi TAND tỉnh Bình Phước ngày 24-8-2011, bí thư Huyện ủy Hớn Quản cho biết VKS huyện đã xác minh xác định biên bản phiên tòa và bản thảo luận của HĐXX là trái pháp luật, do Thẩm phán Hiến và thư ký Võ Văn Vân tự dựng lên để hợp thức hóa hồ sơ vụ án...

Ngày 12-4 vừa qua, ông Nguyễn Hữu Trí, Chánh án TAND tỉnh Bình Phước, có văn bản gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản với nội dung đúng là ngày 14-7-2011, Thẩm phán Hiến làm chủ tọa không mở phiên tòa, không tiến hành thủ tục khai mạc phiên tòa, không công bố văn bản tố tụng. Quyết định hoãn phiên tòa, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, biên bản nghị án không được soạn thảo và ký tại phòng nghị án nhưng trong hồ sơ vụ án lại có. Như vậy thủ tục do Thẩm phán Hiến làm là không đúng...

“Đồng chí Hiến đã nghiêm túc nhận khuyết điểm. Tập thể TAND huyện Hớn Quản thống nhất xử lý kiểm điểm Thẩm phán Hiến với hình thức nhắc nhở trước tập thể” - nội dung văn bản nêu.

Đồng thời, chánh án đề nghị “Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản cho ý kiến về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán đối với ông Hiến để TAND tỉnh tiếp tục thực hiện các quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định của ngành”.

Không đồng ý tái bổ nhiệm

Sau khi biết công văn trên của chánh án TAND tỉnh Bình Phước, mới đây VKSND huyện Hớn Quản đã có văn bản gửi lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước và VKSND Tối cao kiên quyết khẳng định hành vi của ông Hiến và ông Vân có dấu hiệu của tội ra quyết định trái pháp luật. Viện kiến nghị: Sự việc xảy ra vào năm 2011, VKSND huyện Hớn Quản đã có báo cáo các cấp có thẩm quyền nhưng đến nay chưa được thông báo kết quả xử lý Thẩm phán Hiến và thư ký Vân. Tuy nhiên, vừa qua TAND tỉnh lại tiến hành quy trình bổ nhiệm lại Thẩm phán Hiến, còn thư ký Vân đã được bổ nhiệm thẩm phán. Vì vậy VKS huyện gửi văn bản kiến nghị lãnh đạo VKS tỉnh và VKSND Tối cao thông báo nội dung vi phạm pháp luật của ông Hiến và ông Vân. Đồng thời, quan điểm của VKSND huyện là không đồng ý với việc bổ nhiệm lại chức danh thẩm phán đối với ông Hiến...

Chỉ mới xin ý kiến bổ nhiệm lại Ngày 4-7, PV Pháp Luật TP.HCM liên hệ với ông Nguyễn Hữu Trí (Chánh án TAND tỉnh Bình Phước) để xin hẹn trao đổi một số vụ việc liên quan đến đề nghị tái bổ nhiệm Thẩm phán Hiến. Ông Trí cho biết đang đi họp, ông trả lời ngắn gọn qua điện thoại: Hiện TAND tỉnh mới chỉ gửi văn bản để Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét cho ý kiến về việc bổ nhiệm lại thẩm phán đối với ông Hiến chứ TAND tỉnh chưa bổ nhiệm lại. Hiện ông Hiến vẫn chưa được bổ nhiệm lại...

NGUYỄN ĐỨC