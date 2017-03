Vụ thẩm phán vào nhà nghỉ...: Vợ đương sự nói mình chỉ rủ đi karaoke

Nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc thẩm phán ở cùng phòng với nữ đương sự.



Theo nội dung tờ tường thuật này thì ông Tuấn được đương sự Trần Mỹ L. chủ động rủ đi hát karaoke và xảy ra sự vụ lùm xùm thẩm phán ở cùng phòng trong nhà nghỉ với nữ đương sự đang có đơn xin ly hôn tại TAND nơi ông Tuấn công tác.

Tờ tường thuật nêu rõ, vào sáng ngày 26-2-2015, TAND huyện Đầm Dơi mời chị L., anh P. đến hòa giải vụ án xin ly hôn do chị L. chủ động khởi kiện ly hôn. Tuy nhiên, do P. không đến nên không tiến hành hòa giải được, chị L. được về. Tuy nhiên chị L. không về ngay mà ghé qua phòng của thẩm phán Tuấn ngồi chơi và rủ đi hát karaoke ở nhà nghỉ kiêm karaoke Hùng Thúy, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi.

Theo đơn này, chị L. bảo rủ thẩm phán Tuấn đi hát cùng với mình và các bạn của mình nên thẩm phán Tuấn đồng ý. Sau đó, chị L. đi trước đến nhà nghỉ Hùng Thúy. Chị thuê một phòng nghỉ để gửi cặp đồ mang theo người. Khi lấy phòng xong, chị L. có gọi điện cho thẩm phán Tuấn 2, 3 lần ông mới đến.

“Khi đến anh Tuấn hỏi hát ở phòng nào? Tôi trả lời ở phòng kế bên. Khi này tôi có nói anh vô phòng đi để em điện thoại ra rủ mấy đứa bạn lên nhậu và hát karaoke. Ngay lúc này thì công an thị trấn Đầm Dơi đến lập biên bản”- trong đơn của chị L. nói rõ vậy.

Đơn đề ngày 3-3-2015, tức sau khoảng một tuần kể từ khi sự vụ thẩm phán Tuấn bị Công an lập biên bản đang ở cùng phòng với chị L..

Như đã thông tin, chị L. ở xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi gửi đơn ly hôn chồng là anh P. vào tháng 12-2014. Đến ngày 26-2-2015, ông Nguyễn Thành Lập là chánh án TAND huyện Đầm Dơi, cũng là thẩm phán thụ lý vụ việc trên mời hai bên đương sự đến hòa giải. chị L. đến nhưng anh P. không đến nên phiên hòa giải tạm hoãn.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày thì chồng chị L. là anh P. báo Công an thị trấn đến nhà nghỉ Hùng Thúy để lập biên bản việc thẩm phán ở cùng phòng với vợ mình. Công an thị trấn Đầm Dơi đã đến lập biên bản sự việc, ghi nhận có sự việc hai người này ở cùng phòng. Theo các công an và người dân thì hai người này ở trong phòng khoảng 20 phút trước khi Công an đến đề nghị chủ nhà nghỉ cho mở cửa phòng.