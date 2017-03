Vụ tiêm nhầm thuốc tại Quảng Trị: Khởi tố thêm hai bị can

Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa về vụ tiêm chủng. Ảnh minh họa.(Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Hai bị can này bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", vì có liên quan đến vụ tiêm nhầm thuốc cho 3 trẻ sơ sinh gây tử vong sau khi thực hiện lệnh tiêm vắcxin viêm gan B tại bệnh viện ngày 20/7/2013.Trước đó, ngày 22/5, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp báo công bố về nguyên nhân ba trẻ sơ sinh tử vong là do y tá Nguyễn Thị Thuận tiêm nhầm thuốc Esmeron (loại thuốc gây mê).Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có Thông báo số 04/TB-PC45 thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Thuận, sinh năm 1964, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, nữ hộ sinh Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa.

Bà Nguyễn Thị Thuận đã có hành vi vi phạm các quy tắc nghề nghiệp được quy định tại Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 7/7/2008, dẫn đến hậu quả làm chết ba trẻ sơ sinh tại Bệnh viện./.

