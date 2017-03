Vụ tiêu cực tại Bến xe Miền Đông: Nguyên giám đốc bến xe được hưởng án treo

Theo hồ sơ, tháng 9-2004, Sơn với vai trò giám đốc bến xe đã giải thể đội bốc xếp, thành lập Đội Quản lý dịch vụ và giao Cường phụ trách chung. Sau đó, Sơn chỉ đạo cho Cường đặt in và sử dụng phiếu thu bốc xếp hàng hóa nhưng không đưa tiền thu được vào sổ sách thu chi đầy đủ theo quy định, gây thất thu thuế hơn 1 tỉ đồng. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Sơn, Cường đã để ngoài sổ sách gần 212 triệu đồng, trong đó Sơn trực tiếp nhận 185 triệu đồng, số còn lại do một số cá nhân khác chiếm đoạt. Qua điều tra còn phát hiện trong năm 2005, Sơn đã chỉ đạo cho kế toán trưởng dùng quỹ cơ quan chi tiếp khách sai nguyên tắc gần 200 triệu đồng. Tháng 10-2006, Công an TP đã khởi tố Sơn, Cường về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tháng 8-2007, VKS TP ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra giám định số tiền trốn thuế trong việc bị cáo Sơn chỉ đạo Cường tự in phiếu bốc xếp hàng hóa. Sau đó, VKS truy tố hai bị cáo về hai tội là cố ý làm trái… và trốn thuế.