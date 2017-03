Vụ TNGT ở Lào Cai: Xe chạy chui, chở quá tải!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia buồn Ngày 2-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân vụ tai nạn xảy ra tại Lào Cai và các gia đình có người tử vong. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ và Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự. Thủ tướng cũng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan chức năng địa phương huy động tối đa lực lượng y, bác sĩ, thuốc men, phương tiện, thiết bị y tế của các bệnh viện tổ chức cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn để giảm thiệt hại về người; chỉ đạo lực lượng tại chỗ tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bảo vệ hiện trường và tài sản của nạn nhân; tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình có người bị nạn. Danh sách 12 nạn nhân thiệt mạng 1. Lê Thị Nhu - nữ, sinh năm 1949, trú phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. 2. Cao Lê Lan Hương - nữ, sinh năm 1983, con của nạn nhân Lê Thị Nhu. 3. Bùi Thị Phương - nữ, sinh năm 1993, trú phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam. 4. Trần Anh Tài - nam, sinh năm 1989, trú phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 5. Đỗ Thị La - nữ, sinh năm 1990, trú Từ Sơn, Bắc Ninh. 6. Phạm Thị Hương Giang - nữ, sinh năm 1983, trú xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. 7. Nguyễn Văn Thắng - nam, sinh năm 1981, trú quận Long Biên, Hà Nội. 8. Ngô Thái Mạnh Cường - nam, sinh năm 1990, quê Gia Nghĩa, Đắk Nông. 9. Nguyễn Minh Hoàng - nam, sinh năm 1987, trú quận Thủ Đức, TP.HCM. 10. Lý Thanh Bình - nữ, sinh năm 1987, trú tại Hà Đông, Hà Nội. 11. Hà Trọng Nghĩa - nam, sinh năm 1990, trú tại Đức Ninh, Bình Thuận. 12. Nguyễn Thị Thanh - nữ, sinh năm 1991, trú tại Sông Lô, Vĩnh Phúc. Trung tướng công an tử nạn do TNGT

Hiện trường vụ tai nạn khiến Trung tướng Nguyễn Xuân Tư tử vong. Ảnh: CTV Khoảng 7 giờ 20 sáng 2-9, xe công vụ của Bộ Công an mang BKS 80A-012.59 chở Trung tướng Nguyễn Xuân Tư - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng và một số cán bộ lưu thông trên quốc lộ 5 hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi tới Km25+052 thuộc địa phận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, bất ngờ xe khách 47 chỗ (BKS 53S-5326) chạy chiều ngược lại bị mất lái đâm qua hàng rào phân cách giữa đường, tông vào chiếc xe công vụ. Vụ tai nạn khiến ba người tử vong, trong đó có Trung tướng Nguyễn Xuân Tư. “Người bị thương nằm la liệt khắp nơi” Anh Nguyễn Bảo Sơn (ngụ TP.HCM) là một trong những người may mắn sống sót. Bác sĩ chẩn đoán anh bị rạn sọ, bả vai và lưng bị bầm dập. Đây là lần đầu tiên anh cùng gia đình gồm vợ, mẹ vợ và em vợ đến Sa Pa du lịch. Khi nghe phụ xe hô mất thắng, anh Sơn vội hét lớn: “Nằm co người, ôm tay vào gối”. Kiến thức sinh tồn đã giúp anh Sơn giữ được tính mạng dù bị rơi xuống vực sâu. “Đầu tôi bị chảy máu, toàn thân đau nhức nhưng vẫn tỉnh táo. Xung quanh tôi khi ấy la liệt người bị thương. Tôi gọi điện thoại cho người thân rồi bắt đầu bò lên trên. Khi ấy tôi chỉ nghĩ càng lên cao, cơ hội được cứu sống càng lớn” - anh Sơn kể. Bò được khoảng 20 m, anh bị choáng vì máu đầu chảy ra nhiều và phải nằm lại lưng chừng vực. Tại đây, anh được thành viên đoàn phượt Phong Vân dùng băng gạc cầm máu rồi chuyển lên mặt đường. Cách đó chưa đầy 1 m, chị Dung vợ anh Sơn đang ôm ngực vì khó thở. Chị Dung sau đó cũng được chuyển về BV Đa khoa tỉnh Lào Cai. Sáng 2-9, chị đã tỉnh táo nhưng gia đình chưa dám báo tin mẹ và em ruột chị đã thiệt mạng. NB (Theo VNE)