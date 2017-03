Vụ TNGT thảm khốc ở Khánh Hòa: Tài xế xe ben thừa nhận làm đổ bùn

Xe Chín Nghĩa có mua bảo hiểm cho khách Ông Nguyễn Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Chín Nghĩa, cho biết công ty đang tích cực cùng với gia đình nạn nhân lo hậu sự cho những nạn nhân tử vong và chăm sóc những nạn nhân bị thương. Ông Nghĩa nói đây là tai nạn quá thương tâm, đơn vị sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ nạn nhân và thân nhân gia đình người bị nạn. Trước mắt, công ty hỗ trợ tiền và phương tiện đưa nạn nhân tử vong về quê, chi phí hỗ trợ người chết khoảng 10 triệu đồng, bị thương từ 2 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra, các hành khách bị nạn sẽ được nhận tiền bảo hiểm. “Tất cả hành khách đi trên xe khách của đơn vị đều được bảo hiểm, với mức bồi thường người chết khoảng 50 triệu đồng, những người bị thương sẽ được bồi thường từ 10-20 triệu đồng” - ông Nghĩa nói. Quảng Ngãi hỗ trợ 1-3 triệu đồng/người Trong số 11 nạn nhân tử vong thì có đến chín nạn nhân ở Quảng Ngãi. Ngay khi tai nạn xảy ra, trong ngày 8-3, ông Đỗ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, đã vào Khánh Hòa thăm hỏi 34 nạn nhân người Quảng Ngãi bị thương. Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho mỗi trường hợp bị thương nặng 2 triệu đồng/người, bị thương nhẹ 1 triệu đồng/người. Đến sáng 9-3 đã có bảy nạn nhân tử vong được đưa về đến nhà. Ông Đặng Văn Minh, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi, đã đến thăm viếng, động viên các gia đình có người thân tử vong và trao số tiền hỗ trợ 3 triệu đồng/người chết. Camkết giáo dục tài xế chấp hành trật tự giao thông Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu Sở GTVT có trách nhiệm làm việc với các đơn vị vận tải khách đường dài đóng trên địa bàn tỉnh cam kết giáo dục tài xế chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trường hợp đơn vị vận tải nào có tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành đúng các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì Sở GTVT xử lý theo mức cao nhất và xem xét rút giấy phép. Lực lượng công an, thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp xe khách phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định trên các tuyến giao thông trong địa bàn tỉnh.