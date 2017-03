Vụ Trịnh Xuân Thanh:Kỷ luật trưởng phòng CSGT Hậu Giang

Liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, cuối giờ chiều 23-9, trên cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Hậu Giang đăng tải thông tin đã thi hành kỷ luật khiển trách về mặt chính quyền đối với Đại tá Võ Chí Thanh - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang.



Xe Lexus 570 tư nhân do ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng lại được cấp biển số xanh.

Lý do kỷ luật do Đại tá Võ Chí Thanh vi phạm quy trình, quy định trong công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mà cụ thể là xe ô tô cá nhân hiệu Lexus 570 do ông Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã đăng ký biển số 29A-790.93 nhưng lại được gắn biển số xanh 95A-0699 để đi lại trong thời gian ông này chuyển công tác về Hậu Giang.

Thông tin từ cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh Hậu Giang cho biết liên quan đến vụ việc xe ô tô cá nhân (nhãn hiệu Lexus 570) do ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã đăng ký biển số 29A-790.93 nhưng lại được gắn biển số 95A-0699 (nền xanh), Công an tỉnh Hậu Giang thông tin kết quả thanh tra, xử lý như sau:

Ngay sau khi có kết luận của Đoàn Thanh tra Bộ Công an về việc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, đăng ký xe ô tô của Công an tỉnh Hậu Giang.

Ngày 20-9-2016, giám đốc công an tỉnh đã ra quyết định kỷ luật đồng chí Võ Chí Thanh - Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh bằng hình thức khiển trách về mặt chính quyền do vi phạm quy trình, quy định trong công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô.