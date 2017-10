Vụ trộn xăng A92 để bán cho khách: Sẽ khởi tố vụ án

Về vụ bắt quả tang bắt quả tang pha 50% xăng - 50% dung môi cộng bột tạo màu thành xăng A92 để bán, đại diện cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, sắp tới sẽ tiến hành khởi tố vụ án này để làm gương răn đe các hành vi sai phạm về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

"Nghệ An cần trở thành địa phương điển hình cho cả nước trong chiến dịch chống buôn lậu hàng giả, xăng bẩn"- Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) Đàm Thanh Thế cho biết tại cuộc làm việc với BCĐ 389 tỉnh Nghệ An về đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng vào sáng 25-10.



Lực lượng chức năng lấy mẫu để giám định. Ảnh: NTV

Tại buổi làm việc, ông Đàm Thanh Thế cũng đề nghị phía tỉnh Nghệ An cần tăng cường hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm thực hiện tốt các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh xăng dầu của các thương nhân theo quy định. Qua đó, góp phần đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.



Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương mở rộng điều tra, kết luận, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 2 doanh nghiệp đầu mối; 6 doanh nghiệp phân phối; 675 cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Theo BCĐ 389 tỉnh Nghệ An, từ ngày 19-7 đến nay, Nghệ An đã kiểm tra 314 cơ sở, xử lý 80 điểm bán xăng dầu với số tiền phạt hành chính gần 900 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là về đo lường, bán xăng kém chất lượng, không niêm yết giá hoặc kinh doanh nhưng không đủ điều kiện.

Về vụ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ PC46 phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Nghệ An và Cục A71 Bộ Công an bắt quả tang bắt quả tang nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An pha 50% xăng - 50% dung môi cộng bột tạo màu thành xăng A92 để bán, cơ quan chức năng đã kết quả thử mẫu. Kết quả có 11/12 mẫu xăng thử nghiệm không đạt chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 1:2015/BKHCN).



Xe chở dung môi bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Cơ quan chức năng đang tạm giữ các phương tiện sai phạm làm căn cứ xử lý và đấu tranh mở rộng chuyên án. Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra cho biết, sắp tới sẽ tiến hành khởi tố vụ án này để làm gương răn đe các hành vi sai phạm về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.



Ông Thế thông tin: Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cũng có ý kiến chỉ đạo thông qua Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia: Biểu dương Phòng PC46, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị phối hợp trong việc phát hiện, bắt quả tang các hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật.