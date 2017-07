Vụ trung tướng mắng CSGT: CA đưa bằng chứng

Mọi việc để công an xử lý Cuối giờ chiều 17-7, PV liên lạc qua điện thoại với Trung tướng Võ Văn Liêm để hỏi thêm ý kiến của ông trước những thông tin do phía công an đưa ra. Trung tướng Võ Văn Liêm cho biết sự việc cứ giải quyết theo quy định và nói: “Hiện đồng chí giám đốc Công an TP Cần Thơ đang cho kiểm tra và xử lý vụ việc. Ở đây tôi chỉ nói là con người tôi không phải như thế. Nhưng hành vi của CSGT như thế là không chấp nhận được. Xe sai thì kiểm tra tài xế chứ sao lại đòi kiểm tra xe. Luật pháp quy định trường hợp nào được phép kiểm tra xe và phải như thế nào thì mới được kiểm tra. Ở đây xe chở gia đình đi công việc gấp nhưng buông những lời không thể chấp nhận được đòi kiểm tra xe, từ đó tôi phải phản ứng”.