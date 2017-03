Vụ Trưởng CA xã bị tố đánh dân rách màng nhĩ: Thanh tra CA tỉnh Đồng Nai vào cuộc

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, ban giám đốc công an tỉnh đã giao thanh tra công an tỉnh xác minh, làm rõ. Quan điểm của lãnh đạo công an tỉnh là không bao che cho hành vi sai phạm” - Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai, nói với Pháp Luật TP.HCM.

Như đã thông tin, tối 24-1, anh Nguyễn Thanh Phong hẹn một người tên Hậu ra cây xăng Hưng Lộc giải quyết mâu thuẫn. Hai bên chưa kịp đánh nhau thì bị Công an xã Hưng Lộc bắt giữ. Theo tố cáo của anh Phong, tại trụ sở Công an xã Hưng Lộc, anh bị ông Phùng Phan Thiết, Trưởng công an xã, đánh gây chấn thương nặng, phải vào bệnh viện điều trị gần một tuần. Anh Phong đã làm đơn tố cáo nhưng suốt sáu tháng qua Công an huyện Thống Nhất vẫn chưa có câu trả lời.