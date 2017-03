Vụ trưởng khoa Nhi bị giết: Rùng mình nghe bị cáo khai chuyện giết người

Bị cáo Phạm Văn Lý trong phiên tòa



Bị cáo của vụ án giết bác sĩ Thúy, bị kết tội “giết người” và “cướp tài sản”, là Phạm Văn Lý (phạm tội khi mới 17 tuổi 7 tháng 27 ngày, trú KP 9, thị trấn Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận).Theo cáo trạng, tối 6.4, Lý đi ngang qua nhà bác sĩ Mai Thị Thanh Thúy (52 tuổi, Trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện đa khoa nam Bình Thuận, nhà nạn nhân sát với nhà bị cáo Lý) thấy đèn vẫn còn sáng.Biết bác sĩ Thúy sống một mình, Lý nảy ý định đột nhập để trộm tài sản. Khi vào đến nhà nạn nhân, bị phát hiện, Lý liền ra tay sát hại nạn nhân bằng 4 thứ hung khí khác nhau.Tổng cộng Lý đã đâm, chém 52 nhát dao trên thân thể nạn nhân khiến bác sĩ Thúy chết ngay tại chỗ.Tại phiên tòa sáng nay, Lý khai vanh vách không vấp một chữ nào. Khuôn mặt của bị cáo non choẹt nhưng không hề có vẻ run sợ khi đứng trước vành móng ngựa.Lý khai tường tận từng chi tiết khi đâm, chém nạn nhân. Chủ tọa phiên tòa hỏi đến đâu Lý khai đến đó. Chủ tọa vừa dứt lời câu hỏi là Lý đáp câu trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ.Chủ tọa hỏi: Vì sao giết bà Thúy mà bị cáo không lấy gì ngoài hai cái điện thoại? - Vì bị cáo sợ sau này bà Thúy hiện về bóp cổ bị cáo. (Câu trả lời của Lý khiến hàng nghìn người dân dự phiên tòa lưu động phải ồ lên).- Khi bị cáo bị phát hiện, bà Thúy nói gì với bị cáo không?- Dạ, bà Thúy nắm tay bị cáo nói có lấy gì thì lấy, đừng giết cô.- Sau đó bị cáo làm gì?- Bị cáo lấy dao đâm...Người nhà của nạn nhân cầm di ảnh bác sĩ Thúy khóc òa lên mỗi khi nghe từng lời kể của Lý.Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị mức án 18 năm tù đối với bị cáo Phạm Văn Lý về tội danh “giết người” và “cướp tài sản”. Đây là mức án mà đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho rằng đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ do bị cáo chưa đủ 18 tuổi và lớn 16 tuổi.Cũng theo đại diện của phía công tố, người chở Lý đi bán điện thoại (sau khi giết và cướp của nạn nhân) không được coi là đồng phạm vì người này không biết tài sản do Lý giết người mà có. Tương tự, 4 người bạn mà Lý nhắn tin sau khi gây án không chịu trách nhiệm về tội che giấu tội phạm vì những người này nghĩ Lý nhắn tin với mục đích đùa giỡn.Dự kiến, phiên tòa sẽ kết thúc chiều nay.