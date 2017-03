Vụ TTGT cùng cán bộ UBND huyện đánh bài: Chờ kết luận của CA sẽ xử lý

Ông Nguyễn Văn Vui - Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Chúng tôi không thể cung cấp thông tin vì còn phải chờ kết quả từ công an. Có kết quả từ công an sẽ xử lý nghiêm, không bao che”. Về cán bộ TTGT, ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hậu Giang cũng xác nhận chờ kết quả làm việc của công an rồi mới xem xét xử lý.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trưa 18-2 (nhằm ngày 30 tết Nguyên đán Ất Mùi), Công an huyện Vị Thủy kiểm tra văn phòng Đội TTGT số 3 (Thanh tra GTVT - Sở GTVT tỉnh Hậu Giang) phát hiện năm người đang đánh bài ăn tiền. Danh tính những người đánh bài gồm ông NTT - đội trưởng Đội TTGT số 3, LKT - đội trưởng phụ trách trạm cân tải trọng xe, TVL, NTT - cùng thuộc Đội TTGT số 3 và NTP - phó chánh Văn phòng UBND huyện Vị Thủy. Công an không thu giữ được tiền trên chiếu bạc nhưng thu giữ trên người đánh bài tổng cộng 6,7 triệu đồng. Trong đó những người đánh bài khai chỉ dùng 1,2 triệu đồng để sát phạt.