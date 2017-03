Vụ TTGT nhảy lầu tự tử: Vợ nạn nhân đề nghị VKSND tối cao vào cuộc điều tra

Nội dung diễn biến vụ việc Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 9-10, ông Mẫn được triệu tập đến cơ quan điều tra tỉnh Đăk Nông để làm việc về một nghi án nhận hối lộ của một số chủ phương tiện. Trung tá Phạm Thanh Bình, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đăk Nông, cho biết lúc 10 giờ ông Mẫn đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và ở luôn tại đó đến chiều tối. Theo ông Bình, do nhà xa nên trưa cùng ngày, ông Mẫn đã ở lại ăn cơm cùng cán bộ điều tra. Trong quá trình điều tra, ông Mẫn thừa nhận đã nhận hối lộ để một số xe quá tải qua trạm cân. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Mẫn xin phép cán bộ điều tra đi vệ sinh. Nhưng khi ra ngoài hành lang, ông Mẫn đã nhảy xuống đất (từ lầu 2) tự vẫn. Ngay sau đó, ông Mẫn được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó chừng 30 phút.

Quang cảnh buổi họp báo của Công an Đăk Nông ngày 14-10-2014. Ngày 10-10, Công an tỉnh Đăk Nông đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Tại buổi họp báo, Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh, cho biết khi vụ việc xảy ra, mặc dù ông Mẫn đã thừa nhận hành vi nhận hối lộ, tuy nhiên lúc này vẫn chưa thuộc diện bị quản chế, hạn chế một số quyền công dân nên vẫn có thể tự do đi lại. “Công an tỉnh Đăk Nông khẳng định, quá trình làm việc với ông Mẫn được Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời khẳng định đã có đủ căn cứ xác định ông Mẫn có hành vi nhận hối lộ”- Đại tá Lếp nhấn mạnh. Liên quan đến vụ nhận hối lộ này, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số TC056 (gọi tắt trạm cân 56) trên tuyến QL 14 để mở rộng điều tra các cá nhân liên quan. Sáng 14-10, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục tổ chức họp báo thông tin chi tiết về vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Tấn Mẫn. Tại cuộc họp báo, công an đã thông tin về chuyện các TTGT nhận hối lộ thế nào, số tiền ban đầu mà công an xác định được… Theo đó, bước đầu, công an làm rõ ba cán bộ thanh tra của Sở GTVT tỉnh Đắk Nông gồm ông Nguyễn Tấn Mẫn - đội trưởng; ông Lê Đình Trọng - trạm phó trạm cân 56 (39 tuổi, phó chánh thanh tra Sở GTVT - đã bị bắt giam chiều 13-10) và ông Nguyễn Quang Khải (35 tuổi, Đội phó Đội TTGT Sở GTVT) đã có hành vi nhận tiền của một số tài xế chở quá tải. Cụ thể, một số tài xế xe tải đã nhờ lực lượng “cò mồi” chuyển tiền vào tài khoản của các cá nhân cán bộ thanh tra này. Qua xác minh tài khoản cá nhân của các cán bộ này tại một số ngân hàng ở TP.HCM, Đắk Lắk và Đắk Nông, cơ quan điều tra đã phát hiện ông Mẫn đã nhận tổng cộng 20 triệu đồng, ông Trọng nhận 21,5 triệu đồng và ông Khải nhận 23 triệu đồng. Trong các phiếu chuyển cho những người trên, người chuyển tiền ghi rõ nội dung chuyển tiền là “tiền luật đi đường”! Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của ông Lê Đình Trọng (sinh năm 1975, quê Bình Định, hiện là Phó chánh thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông). Ông Trọng bị bắt để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan.