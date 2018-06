Vụ tử vong sau tiêm: Ngừng hoạt động khám ngoài giờ y sĩ Hùng

Liên quan đến vụ bệnh nhân bị tử vong sau 2 giờ tiêm thuốc, ngày 6-6, trao đổi với báo chí, ông Phạm Phú Trường Giang – Chánh thanh tra Sở y tế TP Cần Thơ cho biết Thanh tra Sở đã yêu cầu y sĩ Mai Thanh Hùng ngưng hoạt động hành nghề Dịch vụ Y tế ngoài giờ.



Bệnh nhân đến tiêm thuốc tại cơ sở dịch vụ y tế ngoài giờ thì tử vong hai giờ sau đó.

Theo báo cáo, của Phòng y tế huyện Phong Điền, trưa 4-6, ông NVH (56 tuổi, ngụ ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) đến dịch vụ y tế ngoài giờ (có địa chỉ ấp Nhơn Thọ 2 xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) do y sĩ Mai Thanh Hùng phụ trách để khám bệnh. Ông H. khai bị đau vùng thượng vị, ăn uống khó tiêu và kèm theo mệt.



Ông H. được tiêm và uống thuốc điều trị dạ dày rồi về nhà. Khoảng 2 giờ sau, ông H. than mệt rồi tử vong. Vụ việc được trình báo công an và cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Cần Thơ đã đến khám nghiệm tử thi.

Thanh tra Sở đã làm việc với ông Mai Thanh Hùng và ông Hùng cũng đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ sở. Trước mắt Thanh tra Sở đề nghị ông Hùng viết bản tường trình nội dung sự việc. Đồng thời yêu cầu ông Hùng ngưng hoạt động hành nghề Dịch vụ Y tế ngoài giờ, cũng cố hồ sơ để thực hiện xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, ông Hùng phải có trách nhiệm tích cực phối hợp với Cảnh sát điều tra, xử lý vụ việc khi có kết luận chính thức nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.