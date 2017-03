Vụ 'vạch ví người đi đường': CSGT chỉ nhận tờ rơi quảng cáo?

Các cán bộ bị giáng cấp hàm gồm Trần Lê Công Thành (từ thượng úy xuống thiếu úy), Nguyễn Thanh An (từ trung úy xuống thiếu úy), Nguyễn Chí Nam và Đinh Thanh Phúc (đều từ thiếu úy xuống thượng sĩ).

Đây là nhóm cán bộ CSGT bị phóng viên của báo Nhà Báo Và Công Luận quay phim khi đang làm nhiệm vụ tại góc đường Phạm Văn Đồng - Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), sau đó đưa lên mạng Internet với tiêu đề “CSGT Hàng Xanh thản nhiên vạch ví lấy tiền người đi đường” hồi tháng 3-2014.

Vạch ví người vi phạm

Đoạn video clip kéo dài khoảng 20 phút, quay lại cảnh nhóm cán bộ CSGT do ông Trần Lê Công Thành làm tổ trưởng làm nhiệm vụ với nhiều hình ảnh phản cảm như: không chào người vi phạm, để người vi phạm ngồi trên xe máy và rút từ trong túi ra một vật giống như tiền đưa cho CSGT, bị CSGT thò tay vạch ví người vi phạm...

Theo nội dung dẫn giải trong clip, hầu hết các trường hợp vi phạm là người chạy xe máy không bật xinhan khi chuyển hướng lưu thông, bị “làm luật” ngay dưới lòng đường, thậm chí ngay trước mặt trẻ em.

Tác giả còn cho rằng người dân sống tại khu vực này rất bức xúc, phản ảnh việc nhóm CSGT thường xuyên có những hành động “vòi” tiền mãi lộ trắng trợn.

Nguồn tin cho biết ngay sau khi đoạn video clip xuất hiện trên mạng Internet, ban giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) đình chỉ công tác các cán bộ bị quay phim để xác minh tính chân thực của đoạn video clip.

Kết quả xác minh cho thấy đoạn video clip này là thật, không phải do dàn dựng. Đoạn phim cho thấy có khoảng 30 trường hợp người vi phạm bị nhóm CSGT do ông Thành làm tổ trưởng dừng xe.

Công an TP.HCM thành lập các tổ công tác để tìm kiếm, tiếp xúc trực tiếp với những người bị ghi hình lại trong đoạn phim nhưng chỉ tìm được một số, số khác hoặc do không rõ biển số, hoặc do người đứng tên đăng ký bán xe từ lâu.

Chỉ nhận tờ rơi quảng cáo?

Theo nguồn tin, các tổ công tác của Công an TP tìm ra một người đàn ông có mặt trong đoạn video clip, đây là người đưa hai vật giống tờ tiền 100.000 đồng cho ông Thành.

Ông này thừa nhận vào thời điểm bị quay clip, phạm lỗi không bật xinhan khi chuyển hướng giao thông, xin xử phạt tại chỗ. Ông Thành yêu cầu nộp 200.000 đồng và người vi phạm nộp tiền, không có biên bản hay quyết định xử phạt.

Dù đoạn video clip thể hiện khá rõ hành động đưa và nhận “vật giống tiền”, nhưng trong khi giải trình vụ việc, ông Thành không thừa nhận việc có nhận tiền, đồng thời khẳng định đó là tờ rơi quảng cáo. Ông Thành chỉ nhận tờ rơi quảng cáo rồi nhắc nhở người vi phạm và cho đi.

Việc vạch ví lấy tiền người vi phạm thì do không xác định được người bị vạch ví, trong khi ông Thành không thừa nhận nên không thể kết luận.

Đối với các trường hợp khác, các tổ công tác của Công an TP cũng tiếp xúc với một số người vi phạm được ghi hình, nhiều người trong số họ khẳng định đều có đưa tiền chung chi cho nhóm CSGT để được bỏ qua lỗi vi phạm, nhưng toàn bộ thành viên trong tổ CSGT không thừa nhận có lấy tiền của bất cứ người nào.

Điều đáng chú ý là tổ CSGT bị quay phim cung cấp nhiều biên bản vi phạm hành chính cho Công an TP.HCM để giải trình về quá trình làm việc của mình, nhưng hầu hết các biên bản vi phạm không trùng khớp với những trường hợp nghi vấn người vi phạm đưa tiền để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Công an TP xác định đoạn video clip cho thấy nhóm CSGT vi phạm quy trình công tác như không chào người dân, đeo biển hiệu, bảng tên không đúng quy định, dừng tại một vị trí quá thời gian quy định và dừng, xử lý số lượng xe vi phạm nhiều hơn số cán bộ có thẩm quyền xử lý trong cùng thời điểm.

Do không đủ cơ sở khẳng định các CSGT bị ghi hình nhận tiền của người vi phạm, nên Công an TP chỉ kỷ luật giáng cấp hàm bốn cán bộ CSGT.

Theo GIA MINH (Tuổi Trẻ)