Vụ Vedan bồi thường thiệt hại: Sớm chi trả tiền cho dân

Tháng 11 sẽ chi trả tiền đợt 1 cho dân Đồng Nai



* Phát sinh 2 hộ dân kiện Vedan ra tòa đòi bồi thường 18 tỉ đồng



Sau khi Vedan chấp nhận bồi thường gần 120 tỉ đồng, địa phương đã có một số phát sinh nên ban chỉ đạo bồi thường thiệt hại dự kiến sẽ áp giá, chi trả tiền đợt 1 cho người dân trong tháng 11-2010. Ông Lâm Ngọc Trao - chủ tịch Hội Nông dân huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), phó ban chỉ đạo chi trả tiền bồi thường của huyện - cho biết như vậy chiều 25-10.



Theo ông Trao, danh sách người dân bị thiệt hại do Vedan đã được niêm yết tại hai xã Long Thọ, Phước An để người dân theo dõi. Mọi thắc mắc, khiếu nại của bà con sẽ được địa phương xem xét. Sau khi rà soát kỹ danh sách người dân bị thiệt hại mới thực hiện việc áp giá cho từng loại hình đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và việc này cũng công khai ở địa phương.Riêng những việc phát sinh, ông Trao cho biết có những hộ từng làm việc ở lâm trường đòi bồi thường nên ban chỉ đạo đang xem xét có giải quyết không.



Mặt khác, số tiền bồi thường như hiện nay nếu căn cứ trên sản lượng đánh bắt theo cách tính của Viện Môi trường - tài nguyên thì có sự chênh lệch khá lớn giữa hai địa bàn xã Phước An và Long Thọ. Do vậy ban chỉ đạo bồi thường đang tính toán thật kỹ để tránh sự chênh lệch quá lớn giữa hai xã và tránh những thắc mắc của người dân.



Tại huyện Long Thành, ông Nguyễn Văn Ngẫu - chủ tịch UBND huyện, phó ban chỉ đạo bồi thường của huyện - cho biết việc rà soát danh sách thiệt hại của dân ở xã Long Phước tương đối ổn nhưng tại xã Phước Thái đang thực hiện rất chậm. Ông Ngẫu nói số tiền Vedan chuyển đợt 1 cho huyện vẫn còn nằm ở huyện vì tinh thần của ban chỉ đạo là làm cẩn thận, không để xảy ra tranh chấp, khiếu nại. Vì vậy việc áp giá bồi thường và chi trả tiền cho dân cũng sẽ được thực hiện vào giữa tháng 11-2010.



Theo ông Ngẫu, sau khi Vedan chấp nhận bồi thường đã có hai hộ dân tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) và TP.HCM kiện Vedan ra tòa và yêu cầu bồi thường số tiền khoảng 18 tỉ đồng. Vụ kiện này đã được Tòa án huyện Long Thành thụ lý. Huyện Long Thành sẽ xác minh hai hộ đi kiện nói trên có sản xuất thực tế ở huyện hay không, đồng thời gặp gỡ giải thích cho những hộ khiếu kiện rõ.



Trả lời câu hỏi “Trong cam kết Vedan chỉ bồi thường gần 120 tỉ đồng khi không có phát sinh khiếu kiện. Vậy trong tình huống người dân vẫn kiện, huyện sẽ giải quyết ra sao?”, ông Ngẫu cho biết trước đây khi Hội nông dân tham gia giải quyết vụ việc Vedan, hai hộ dân đi kiện nói trên không gặp hội để kê khai thiệt hại. Nay nếu thuyết phục mà hai hộ dân này vẫn không chấp nhận rút đơn khởi kiện thì huyện sẽ tiếp tục làm việc với Vedan về vấn đề này.Trước đó vào giữa tháng 9-2010, Vedan đã chuyển 60 tỉ đồng tiền bồi thường đợt 1 (Long Thành 15 tỉ đồng, Nhơn Trạch 45 tỉ đồng).



Theo cam kết, số tiền còn lại trên 59,5 tỉ đồng sẽ được Vedan thanh toán đợt 2 chậm nhất vào ngày 14-1-2011. Trong đó, nông dân bị thiệt hại ở huyện Long Thành sẽ nhận được trên 15,7 tỉ đồng và Nhơn Trạch nhận hơn 43,8 tỉ đồng.

HÀ MI