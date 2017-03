Vụ “Việt kiều lừa chị em kết nghĩa”: Đình chỉ điều tra bị can

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với bà Linda Tan Woo

(Việt kiều Hong Kong, tên khác là Hồ Ngọc Dung) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, hành vi chiếm đoạt 2 triệu USD của bà Linda Tan Woo đến nay không cần thiết phải truy tố trước pháp luật. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, bà Linda Tan Woo là chị em kết nghĩa của bà Trương Mỹ Lan, Tổng Giám đốc Công ty Vạn Thịnh Phát (TP.HCM). Đầu năm 2002, bà Linda Tan Woo đã giới thiệu ông Sioeng Ted (thương nhân Indonesia) hùn vốn làm ăn với bà Lan. Sau đó, ông này đã chuyển 6 triệu USD vào tài khoản của bà Lan. Được một thời gian, ông Sioeng Ted đòi rút vốn. Bà Lan đồng ý trả lại 6 triệu USD mà ông này đã góp. Tuy nhiên, chờ hoài không thấy bà Lan trả tiền, giữa năm 2005, ông Sioeng Ted khởi kiện bà Lan ra TAND TP.HCM. Trong khi đó, bà Lan lại tố cáo bà Linda Tan Woo ra công an rằng đã chiếm đoạt 6 triệu USD mà bà trả cho ông Ted thông qua bà Linda Tan Woo. Tháng 3-2008, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Linda Tan Woo. Sau đó, VKSND Tối cao ra cáo trạng, kết luận dù không được ông Sioeng Ted ủy quyền nhưng bà Linda Tan Woo vẫn gặp bà Lan để ký giấy xác nhận kiêm biên nhận với nội dung: Bà Linda Tan Woo là người đại diện cho ông Sioeng Ted nhận 2 triệu USD, bằng giá trị trên 427 m2 đất của một ngôi nhà ở đường Cống Quỳnh, quận 1 (TP.HCM). Còn việc bà Lan tố cáo bà Linda Tan Woo thay mặt ông Sieong Ted nhận thêm 4 triệu USD nữa thì trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác minh chưa đủ cơ sở kết luận. Nhận hồ sơ vụ án, TAND TP.HCM đã liên tục hoãn xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung đề nghị thu thập thêm chứng cứ kết tội đối với bà Linda Tan Woo. Đến tháng 7-2009, cơ quan điều tra có kết luận điều tra bổ sung, vẫn không làm rõ các nội dung theo tòa yêu cầu. VKSND Tối cao giữ nguyên cáo trạng và ủy quyền cho VKSND TP.HCM giữ quyền công tố. Nghiên cứu hồ sơ, VKSND TP thấy chứng cứ buộc tội yếu nên làm văn bản đề nghị viện trưởng VKSND Tối cao xem xét lại việc truy tố bà Linda Tan Woo. Mới đây, cơ quan điều tra ra kết luận là hiện ông Sioeng Ted đã rút đơn kiện đòi bà Lan 6 triệu USD. Do đó coi như ông Sioeng Ted thừa nhận đã nhận 6 triệu USD của bà Lan trả thông qua bà Linda Tan Woo. Như vậy hành vi chiếm đoạt 2 triệu USD của bà Linda Tan Woo đã được khắc phục nên không cần thiết phải truy tố trước pháp luật. HOÀNG YẾN