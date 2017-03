Vụ vợ bí thư huyện cho thuê đất trái phép: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Khu đất do vợ bí thư Huyện ủy Tuy An cho thuê trái phép, xây dựng xưởng sản xuất trái quy định gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: TẤN LỘC

Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, ông Lê Hoàng Sang có khuyết điểm trong việc thiếu gương mẫu, không quản lý gia đình để vợ ký hợp đồng cho Công ty TNHH Long Việt thuê 764 m2 đất tại thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An để xây dựng xưởng bóc tách hạt điều không đúng mục đích, không đúng quy hoạch sử dụng đất; công ty này xây dựng xưởng sản xuất mà không xin cấp phép xây dựng. Trong quá trình sản xuất, xưởng chế biến hạt điều tạo ra mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, làm phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu nại, ảnh hưởng đến uy tín, vai trò lãnh đạo của ông Lê Hoàng Sang và trong việc lãnh đạo gia đình chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, UBKT Tỉnh ủy cho rằng khuyết điểm của ông Sang chưa đến mức phải xử lý kỷ luật nên yêu cầu ông này kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Vụ việc trên đã được báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong nhiều tin bài hồi tháng 6-2015. Mặc dù UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Long Việt ngừng ngay mọi hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại xưởng chế biến; tháo dỡ nhà xưởng di dời đi nơi khác nhưng công ty này không chấp hành. Tiếp đó, UBND huyện Tuy An tiếp tục đưa ra yêu cầu tương tự nhưng mãi đến cuối tháng 6-2015 công này mới tiến hành tháo dỡ. Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu UBND huyện Tuy An kiểm tra lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho hộ ông Lê Hoàng Sang đối với khu đất rộng 764 m2 mà Công ty TNHH Long Việt làm nhà xưởng sản xuất do có một số vấn đề bất thường.