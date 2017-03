Vụ vội chôn nạn nhân TNGT: Gia đình khiếu nại vì công an 'lật kèo'

Ngày 24-6, ông Huỳnh Xuân Phương (67 tuổi, ngụ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại quyết định của Công an huyện Sơn Hòa xung quanh việc Công an huyện vội giao xác con trai ông là Huỳnh Xuân Điền Điền (35 tuổi) chết do tai nạn giao thông (TNGT) cho chủ xe mai táng khi chưa thông báo cho gia đình.



Mẹ nạn nhân cho biết sẽ khiếu nại đến cấp cao hơn để làm rõ những ẩn khuất xung quanh cái chết của con bà.

Theo ông Phương, ngày 9-6 Công an huyện Sơn Hòa có quyết định giải quyết khiếu nại xung quanh cái chết của con ông. Trong quyết định này, Công an huyện Sơn Hòa khẳng định: Hoạt động điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện trong vụ TNGT xảy ra ngày 6-4 trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa do điều tra viên Sô Minh Hải thụ lý, Thượng tá Nguyễn Quang Tuyên, Phó Công an huyện, Phó thử trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện trực tiếp chỉ đạo là khách quan, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Quá trình điều tra có sự giám sát chặt chẽ của VKSND huyện.

Về xử lý hậu quả vụ TNGT, Công an huyện Sơn Hòa cho rằng qua điều tra xác minh ban đầu chưa xác định được danh tính của người thanh niên trong vụ tai nạn. Lãnh đạo Công an huyện đã phân công lực lượng phối hợp cùng công an các địa phương tiến hành xác minh danh tính nạn nhân nhưng vẫn chưa xác định được lai lịch. Lúc 10g ngày 6-4, có hai cán bộ Công an huyện đến nhà ông Huỳnh Xuân Phương hỏi về anh Điền là một hoạt động xác minh truy tìm danh tính nạn nhân. Tại thời điểm đó, Công an huyện chưa xác định nạn nhân là con ông Phương nên không thông báo cho gia đình biết. Về chôn cất nạn nhân, Công an huyện cho rằng căn cứ khoản 5 Điều 38 Luật Giao thông đường bộ, Công an huyện giao tử thi cho UBND xã Suối Bạc tổ chức chôn cất là đúng quy định của pháp luật; việc chủ xe hỗ trợ kinh phí, cùng chính quyền chôn cất là xuất phát từ tình cảm, đạo đức của gia đình lái xe đối với nạn nhân.

Trong đơn khiếu nại, gia đình ông Phương phản đối hầu hết các nội dung kết luận của Công an huyện. Theo ông Phương, ngày 6-4 có hai cán bộ công an đến nhà ông hỏi “Có phải là nhà của Huỳnh Xuân Điền không?’. Khi vợ ông Phương trả lời “Phải” và hỏi lại “Có việc gì không mấy chú?”, thì cán bộ công an trả lời “Nếu có Huỳnh Xuân Điền thì hỏi thăm chút chuyện chứ không có gì” rồi bỏ đi. “Nếu họ đã biết nhà của Điền thì tại sao đến 20g ngày 7-4 Công an huyện giao tử thi cho chủ xe mai táng? Hai cán bộ công an đến hỏi và đã biết được nhà Điền rồi, vậy tại sao Công an huyện còn cho rằng tại thời điểm đó Công an huyện chưa xác định được nạn nhân nên không thông báo cho gia đình? Tại sao Công an huyện cử cán bộ đến nhà mà không thông báo cho gia đình?”- ông Phương đặt ra nhiều câu hỏi. Về việc xác nạn nhân cho chủ xe chôn cất, ông Phương dẫn lại cụ thể quy định tại khoản Điều 38 Luật Giao thông đường bộ và nêu: “Công an huyện Sơn Hòa đã không hoàn tất các công việc theo quy định, chưa thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng mà đã cho chôn cất là vì động cơ nào?”.

Trao đổi với PV, ông Phương nói: “Sau khi báo chí phản ánh, chính lãnh đạo Huyện ủy, Công an, VKSND huyện đã thừa nhận sai sót và đã xin lỗi gia đình tôi. Thế nhưng, bây giờ Công an huyện lại ra quyết định có nội dung trái ngược hoàn toàn với những gì họ đã thừa nhận. Tôi không ngờ họ lại “lật kèo” như vậy!.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, sau khi xảy ra vụ TNGT, Công an huyện Sơn Hòa đã giao xác anh Huỳnh Xuân Điền cho chủ xe chôn cất tại nghĩa trang xã Suối Bạc lúc 20g ngày 7-4. Khi ông Huỳnh Xuân Phương đến Công an huyện hỏi thăm thì mới biết con trai ông đã bị chôn cất. Ngày 8-4, theo yêu cầu của gia đình ông Phương, các cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa đã cho khai quật mộ để trả xác anh Điền cho gia đình mai táng lại. Ngày 26-4, ông Cao Minh Hòa, Phó bí thư thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo Công an, VKS huyện đã xin lỗi gia đình nạn nhân. Trả lời báo chí ngày 29-5, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cũng thừa nhận Công an huyện Sơn Hòa có thiếu sót. “Công an huyện Sơn Hòa chưa thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng đã vội vàng cho mai táng, đồng thời không tổ chức xác minh đến nơi đến chốn, dẫn đến nghi ngờ đối với gia đình nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận”- Đại tá Dĩnh nói.