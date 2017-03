Vụ Vũng Tàu mất cục phóng xạ: Những lời khai đầy nghi vấn

Ông Hùng không có mặt thời điểm xảy ra vụ Nổ tại Nhà máy Thép Pomina 3, tháng 4-2014 Tối 8-4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đào Đức Hùng cho hay vào làm việc tại Nhà máy Thép Pomina 3 từ khoảng tháng 5-2013. Ông là nhân viên an toàn thứ năm trong gần ba năm qua tại Pomina3, thời gian làm việc lâu nhất. Ngoài nhiệm vụ an toàn viên, ông cũng đảm nhiệm một số công việc khác trong nhà máy, mức lương chỉ hơn 6 triệu đồng. Lý do ông xin nghỉ việc là vì sức khỏe. Sau Tết Nguyên đán 2015, ông Hùng đi khám thì có dấu hiệu men gan tăng cao. “Lương tâm tôi không thanh thản khi chưa tìm ra nguồn phóng xạ. Tôi rất mong muốn được cùng tham gia vào đoàn tìm kiếm. Trong bản tường trình, tôi đã nói rõ những người như anh Thân, anh Khang, anh Sỹ, anh Ý, anh Tuấn…đều cần viết tường trình về vụ việc. Bây giờ, nếu nhà máy cố ý đổ hết trách nhiệm cho tôi, thay đổi tường trình của những người đó, đó là hành động của họ, tôi cũng không làm gì được” - ông Hùng chia sẻ thêm. Theo tư liệu của báo Pháp Luật TP.HCM về vụ Nổ tại Nhà máy Thép Pomina 3 xảy ra lúc 18 giờ 15 ngày 11-4-2014 khiến 12 công nhân bị thương nặng, thời điểm này ông Hùng là nhân viên an toàn của Nhà máy. Cơ quan chức năng kết luận, nguyên nhân vụ nổ là do tai nạn khi một công nhân vận hành đã chậm trễ đóng nắp thùng rót thép. Lúc đó nhiệt độ của thép gần 1600 độ C, sóng sánh và trào ngược lên phía trên miệng thùng gây tiếng nổ lớn, lửa bùng lên. Thép và xỉ rất nóng đã trào ra ngoài rơi xuống sàn đúc gặp nhiệt độ lạnh cũng phát nổ khiến các công nhân đang vận hành khuôn đúc, thùng rót và một số công nhân trực bảo trì tại khu vực xung quanh khoảng 10m bị bỏng. Khoảng 21 giờ 30 gần 22 giờ ngày 11-4-2014, Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mặt tại nhà máy để ghi nhận vụ việc. Lúc này các lãnh đạo nhà máy không có mặt, chỉ có ông Hùng cùng một số người khác. Khi được hỏi tại thời điểm xảy ra tai nạn thì có người giám sát an toàn không, là ai? Ông Hùng trả lời với báo chí và cơ quan chức năng “Lúc xảy ra tai nạn không có ai giám sát an toàn. Toàn nhà máy chỉ có tôi giám sát an toàn nhưng tôi làm việc theo giờ hành chính”.