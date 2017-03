Vụ vượt đèn đỏ bị còng tay: Công an Đồng Nai khẳng định làm đúng

Thông báo do Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ký thể hiện ngày 11-1, tổ công tác của Công an TP Biên Hòa gồm Thượng úy Phạm Văn Hoàn (CSGT - tổ trưởng), Thượng úy Nguyễn Bá Vĩnh (CSGT - tổ viên) và Trung úy Đặng Ngọc Duy Tân (CSTT - tổ viên) tuần tra trên đường Nguyễn Ái Quốc, gần ngã tư cầu Xiệp (phường Bửu Hòa). Lúc 18 giờ 50 cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện ông Trịnh Công Đông (ngụ phường Tân Biên) vượt đèn đỏ. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng ông Đông bỏ chạy. Thượng úy Hoàn đã điều khiển xe chuyên dụng đuổi theo.

Do ông Đông phản ứng bất hợp tác nên Thượng úy Hoàn đã còng tay ông Đông, đồng thời thông báo cho Công an phường Bửu Hòa và những người khác tham gia trong tổ công tác đến hỗ trợ. Sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đông về các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT, không giấy phép lái xe, tạm giữ giấy tờ xe của ông Đông. Việc thực hiện công vụ trên của các CSGT là đúng theo chức trách và nhiệm vụ được giao. Ông Đông đã chấp hành đóng phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Công an TP Biên Hòa.

Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh việc Thượng úy Hoàn sử dụng công cụ hỗ trợ là còng để còng tay ông Đông trong trường hợp trên là không trái quy định khi sử dụng công cụ hỗ trợ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về vụ việc này, ông Trịnh Công Đông cho biết thời điểm trên, ông đến ngã tư giáp ranh giữa Bình Dương và Đồng Nai thì phát hiện đèn vàng. Ông vào giữa ngã tư thì đèn tín hiệu chuyển sang đỏ. Khi ông chạy được một đoạn thì một CSGT và một người nữa chạy xe máy đuổi theo. Ông sợ quá nên bỏ chạy. Đến gần khu vực cầu Đúc (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) thì CSGT đuổi kịp và sự việc sau đó như trong clip mà người dân đã tung lên mạng.

Cũng theo ông Đông, ông không thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đồng thời có thông tin nói thời điểm ông vi phạm là khoảng 17 giờ và ông có hành vi ôm cặp bỏ chạy là không đúng.