Vụ xe cá thối: “Lái xe quá cá tính còn CSGT thì cứng nhắc”

Ai có quyền kiện CSGT? Sau khi chủ cá nộp đơn yêu cầu CSGT bồi thường, ngày 3-3, Công an huyện U Minh Thượng giải thích: Đây là việc xử lý vi phạm giao thông, chỉ có mối quan hệ giữa CSGT và lái xe nên đề nghị ông rút lại yêu cầu và người này đồng ý. Vậy trường hợp này ai có quyền kiện CSGT? Một thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP giải thích: Hành vi hành chính của tổ CSGT tác động trực tiếp đến lái xe. “CSGT không quan tâm xe chở gì, cũng không quan tâm đến tình trạng cá mà chỉ quan tâm đến hành vi tài xế có phạm luật giao thông hay không. Do vậy chủ cá kiện tắt CSGT là không có cơ sở mà phải kiện chủ xe mới đúng”. Luật sư Hà Hải (Đoàn Luật sư TP.HCM) đồng tình việc chủ cá có quyền kiện chủ xe bồi thường thiệt hại do không hoàn thành nghĩa vụ bảo quản, vận chuyển. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ cá cũng có quyền “níu áo” trực tiếp CSGT. Bởi hàng loạt hành vi hành chính của CSGT sai quy trình, không cho người dân chuyển cá qua xe khác là căn nguyên dẫn đến số cá không kịp giao theo thỏa thuận, gây thiệt hại trực tiếp cho chủ cá. Vì thế chủ cá có quyền khởi kiện hành vi hành chính CSGT ra tòa. Khi xe gần đến chỗ CSGT, tôi phát hiện một ánh đèn pha chói mắt ngược chiều (từ chiếc xe biển số 65C-002.01) nên đã giảm ga. Ở đây không có đèn đường, CSGT không đặt đèn chớp nên khi đến gần CSGT mới phát hiện tín hiệu dừng xe từ họ. Lập tức tôi giảm ga, mở xi nhan để tấp vào lề. Do mặt đường trơn, CSGT đột ngột xuất hiện nên tôi không thể dừng xe ngay mà chạy lố qua họ chưa đến 15 m. Sau khi kiểm tra, họ nói là tôi không chấp hành hiệu lệnh, giữ toàn bộ giấy tờ, không lập biên bản hiện trường và không cho sang cá qua xe khác. Lái xe LƯƠNG HOÀNG MỸ