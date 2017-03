Vụ “Xe đò cạnh tranh xe buýt” ở Cà Mau: Các huyện chưa đồng tình mở tuyến xe buýt

Như Pháp Luật TP.HCM ngày 27-9 phản ánh, thời gian qua chủ trương mở hai tuyến xe buýt mới của Sở GTVT Cà Mau đã bị các doanh nghiệp vận tải liên quan phản đối mạnh. Chính quyền địa phương dọc hai tuyến đường cũng cho rằng Sở GTVT nên chậm thực hiện chủ trương này.

Có 33 cầu, cống nhỏ hẹp

Hai tuyến đường dự kiến đưa xe buýt vào hoạt động là TP Cà Mau-Sông Đốc (50 km) và TP Cà Mau-U Minh-Khánh Hội (60 km), thuộc loại đường cấp V đồng bằng, khá nhỏ hẹp. Tuyến TP Cà Mau-Sông Đốc hiện có 12 cầu và 15 cống hẹp, hai ôtô loại 16 chỗ không thể qua mặt nhau. Tuyến TP Cà Mau-U Minh-Khánh Hội cũng có sáu cầu tương tự, ngoài ra mặt đường nhiều nơi đã bong tróc chưa được tu sửa.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Mở tuyến xe buýt là điều chúng tôi mơ ước vì sẽ mang lại thuận lợi lớn cho người dân. Nhưng hiện nay thì chưa đúng lúc do hệ thống đường lộ và cầu cống còn nhỏ hẹp, không an toàn cho xe buýt hoạt động. Cũng phải nói thêm là Sở GTVT làm đột ngột quá, không tạo cơ hội cạnh tranh cho những doanh nghiệp đang hoạt động”. UBND huyện Trần Văn Thời cũng đã chính thức có báo cáo đề xuất nên chậm thực hiện chủ trương đưa xe buýt vào hoạt động trên tuyến TP Cà Mau-thị trấn Sông Đốc. Lý do chính vẫn là tuyến đường chưa đảm bảo an toàn cho xe buýt lưu thông.

Nhiều cầu trên tuyến TP Cà Mau-U Minh nhỏ, hai ôtô loại 16 chỗ không thể qua mặt được, lại chưa có chốt đèn đỏ. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Lê Thanh Triều, Chủ tịch UBND huyện U Minh, cũng đồng quan điểm: “Chúng tôi rất đồng tình chủ trương sớm đưa xe buýt vào phục vụ người dân. Nhưng vấn đề an toàn giao thông vẫn phải được quan tâm hàng đầu. Tuyến đường TP Cà Mau-U Minh đang xuống cấp, lại nhỏ hẹp, xe loại 16 chỗ còn khó lưu thông. Tôi nghĩ nên nâng cấp lộ, có các phương án an toàn giao thông tại những điểm cầu hẹp, đường nhỏ trước rồi mới đưa xe buýt vào hoạt động”.

“Chúng tôi đảm bảo an toàn giao thông”

Chiều 5-10, ông Lê Hoàng Ngon, Phó Giám đốc Sở GTVT Cà Mau, cho biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng về thời gian đưa xe buýt vào hoạt động tại hai tuyến nói trên vì còn chờ ý kiến của UBND tỉnh. Tuy nhiên, ông Ngon cũng cho biết Sở chưa chấp nhận yêu cầu đến cuối năm 2011 mới đưa xe buýt vào hoạt động của các doanh nghiệp. “Đã có mấy chục xe buýt được các doanh nghiệp mua sắm rồi, nếu đợi đến cuối 2011 thì thiệt thòi lớn cho họ” - ông nói.

Về vấn đề an toàn giao thông, ông Ngon khẳng định: “Chúng tôi đã khảo sát và thấy rằng hai tuyến đường trên phù hợp để đưa xe buýt vào hoạt động. Chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống đèn đỏ ở các đầu cầu hẹp và mở rộng một số nơi làm chỗ cho các loại xe quay đầu, qua mặt. Sở GTVT hy vọng bà con ủng hộ chủ trương này, vì mục tiêu cuối cùng là giúp người dân đi lại tiện lợi hơn. Hơn nữa, hình thức hoạt động của hai loại xe đò, xe buýt là không cạnh tranh, có thể cùng hoạt động trên một tuyến đường”.

Đầu năm 2010, Sở GTVT tỉnh Cà Mau có chủ trương mở hai tuyến xe buýt TP Cà Mau-Sông Đốc và TP Cà Mau-U Minh-Khánh Hội nhưng lại không công bố quy hoạch, công bố tuyến theo quy định. Tháng 6-2010, tất cả 44 đơn vị vận tải đang kinh doanh xe đò trên hai tuyến này đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đề nghị làm rõ. Theo các đơn vị vận tải, hai tuyến đường trên nhỏ hẹp, không an toàn cho xe buýt lưu thông. Hơn nữa, việc Sở GTVT “âm thầm” cho hai doanh nghiệp khác được đầu tư xe buýt loại 40 chỗ đã khiến họ không có cơ hội cạnh tranh kinh doanh công bằng và có nguy cơ phá sản.

TRẦN VŨ