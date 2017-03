Vụ xe “dù”, bến “cóc” núp bóng phường: Chủ tịch UBND TP giao quận 5 làm rõ

Theo đó, Chủ tịch Lê Hoàng Quân giao chủ tịch UBND quận 5 kiểm tra tình trạng xe “dù”, bến “cóc” trên tuyến đường Trần Phú thuộc địa bàn phường 8; giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho TP trước ngày 20-7.

Trước đó Ban Chỉ huy Công an quận 5 đã chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ trách nhiệm của Công an phường 8 và trưởng công an phường trong việc để nạn xe “dù”, bến “cóc” diễn ra trong thời gian dài trên địa bàn; làm rõ việc trưởng công an phường cho thuê nhà riêng, để người thuê biến nơi đây thành điểm xe “dù”, bến “cóc”…

HỒNG CHÂU