“Vừa cân xe vừa xử lý thì khó tránh tiêu cực”

Ông Lê Hồng Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM, khẳng định như thế vào ngày 26-8.

Cùng ngày, ông Đinh Nam Dinh, Chủ nhiệm HTX số 9, xác nhận: Sau khi các biện pháp kiểm soát quá tải được triển khai, một số doanh nghiệp ngoài mặt hưởng ứng theo kiểu phong trào nhưng rồi vẫn lén lút chở quá tải. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến ở các bến, cảng nhỏ lẻ, nơi lực lượng CSGT, thanh tra giao thông (TTGT) còn mỏng.

“Xe quá tải vẫn tung hoành là do có sự tiếp tay của một số trạm, chốt cân xe. Tại sao tự nhiên có trạm cân bỗng hư bất chợt? Sự thật là cái cân hư hay con người muốn nó hư? Nếu trạm cân còn do con người vận hành, can thiệp thì chuyện cân hư bất chợt vẫn sẽ còn tiếp diễn” - ông Dinh đặt vấn đề.

Cũng theo ông Dinh, cần tách biệt hai bộ phận kiểm tra và xử lý ở các trạm, chốt cân. “Cân xe, lập biên bản xử lý cũng do một nhóm CSGT, TTGT ở chốt, trạm thực hiện thì không thể tránh khỏi du di, tiêu cực. Hướng tốt nhất là cần sớm có các trạm cân xe tự động truyền dữ liệu về trung tâm để người ở nơi này lập biên bản, ra quyết định xử lý rồi tống đạt tới cá nhân, doanh nghiệp vi phạm” - ông Dinh kiến nghị.

Còn theo ông Thái Văn Chung, Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP, hiện nay xe quá tải vẫn tự do ra vào cảng Cát Lái. Đáng lưu ý, cảng Cát Lái đã có cam kết kiểm soát và cân nội bộ kiểm tra nhưng không hiểu sao vẫn để cho nhiều xe container “cặp cổ” (chở hai thùng container một lúc) thoải mái ra vào.

Ông Chung nói: “Theo tôi, nguyên nhân là do cảng này muốn giải phóng sớm lượng container còn tồn đọng và việc thu các loại phí là căn cứ theo số đầu container, không theo tải trọng. Vì lợi ích cục bộ và do việc thực thi pháp luật chưa nghiêm, chưa đồng bộ nên có cảng thì siết, có cảng vẫn buông lơi. Đây là tiền đề làm cho nạn xe quá tải lưu thông ngoài đường vẫn diễn ra”.

L.ĐỨC - H.TUYÊN