Vừa đặc xá ra tù lại lãnh tiếp 16 năm tù

Theo hồ sơ, năm 2007, Thìn làm kế toán Trường THCS xã Đồng Văn đã tham ô gần 100 triệu đồng nên bị xử phạt năm năm tù về tội tham ô tài sản. Năm 2009, Thìn được đặc xá ra tù trước thời hạn, trở về quê làm ruộng và đi chặt gỗ thuê.

Đến đêm 3-7-2011, Thìn bắt xe lai xuống xã Chân Thôn (huyện Quế Phong) mua 10 chỉ heroin (trọng lượng hơn 37 g) với giá 16 triệu đồng đưa về nhà cất giấu. Sáng 5-7, Thìn về TP Vinh (Nghệ An) bán heroin cho một người tên Viết với giá thỏa thuận qua điện thoại là 32 triệu đồng. Khi chuẩn bị giao hàng, Thìn bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ cùng tang vật.

ĐẮC LAM