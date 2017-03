Vừa ra khỏi quân ngũ, tống tiền gái bán dâm sau khi quan hệ

Ngày 28/3, TAND TP Hà Nội xét xử Dương Đức Nghĩa (SN 1990, ở Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng truy tố, Nghĩa từng được Công an thành phố Hà Nội tuyển chọn để phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân thời hạn 3 năm, từ ngày 18/1/2012. Tuy nhiên, đến ngày 21/10/2012, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nghĩa đã làm đơn xuất ngũ trước thời hạn.

Dương Đức Nghĩa trước vành móng ngựa.

Ra quân, nhưng Nghĩa không trả lại quân phục cho đơn vị mà giữ lại có ý định làm kỷ niệm. Do nợ nần chồng chất, Nghĩa nghĩ cách giả danh công an để bắt gái mại dâm rồi chiếm đoạt tiền của họ.