Vừa ra tù lại đi cướp giật, bị phạt nặng

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có hai tiền án cũng về tội danh này nay lại tiếp tục tái phạm nên cần phải xử phạt nghiêm.

Theo hồ sơ, Tuấn mới vừa ra tù không có công ăn việc làm nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Tối 4-3-2011, Tuấn gọi điện thoại nhờ bạn chở đi mua đồ. Trên đường đi, nhìn thấy một phụ nữ đeo giỏ xách, Tuấn giật lấy. Do nạn nhân cố giằng co nên Tuấn ngã xuống đường và bị bắt giao cho công an xử lý…

HỒNG THẢO