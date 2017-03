Vừa thông xe, quốc lộ 91B đã xuống cấp

Ngày 6-6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ (chủ đầu tư) chính thức làm lễ thông xe quốc lộ 91B. Đây là tuyến giao thông quan trọng nối mạch giao thông vùng tây sông Hậu. Nhưng chưa đầy 20 ngày sau, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ dài chưa tới 16 km này đã hư hỏng nặng.

Hàng chục điểm bong tróc, lún nứt

Theo người dân sống dọc tuyến đường, chỉ khoảng một tuần sau ngày thông xe, mặt đường bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt lún. Đặc biệt tại đoạn từ cầu Rạch Sát đến cầu Bình Thủy (đi qua địa bàn hai phường Long Tuyền và Long Hòa của quận Bình Thủy), các vết bong tróc, nứt nẻ kéo dài trên mặt đường, có vết nứt dài đến 7 m tạo ra những “ổ gà”, thậm chí “ổ voi”.

Mỗi khi mưa lớn, các “ổ gà, ổ voi” này trở thành những cái bẫy gây nguy hiểm cho người đi đường. Trong đó, nguy hiểm nhất là hai “ổ voi” trước nhà số 660A1/24 thuộc khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (cách cầu Rạch Sát 0,5 km). Chiều 19-6, tại vị trí này liên tiếp xảy ra ba vụ tai nạn giao thông khiến bốn người bị thương, trong đó có một người bị chấn thương sọ não.

Hàng loạt vết nứt lún xuất hiện trên quốc lộ 91B, gây nguy hiểm cho giao thông. Ảnh: GIA TUỆ

Chưa hết, đoạn từ cầu Ván đến cầu Cây Bông cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt lún. Đoạn từ điểm giao quốc lộ 91B với đường 3-2 đến giao lộ quốc lộ 91B với đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (địa bàn quận Ninh Kiều) dù mặt đường không hư hỏng nhưng các cây cầu đôi xây dựng không đồng bộ dẫn đến tình trạng hai chiều đường bên thấp bên cao, gờ lên các cầu cao nguy hiểm cho lưu thông. Mặt đường thường xuyên ngập khi có mưa.

Chỉ hư hỏng cục bộ?

Ngày 22-6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ có công văn gửi UBND TP khẳng định: Mặt đường bê tông nhựa suốt tuyến đều đảm bảo chất lượng nhưng tại một số vị trí có hư hỏng cục bộ.

Cụ thể, đoạn từ cầu Rạch Sát (Km3+328) đến cầu Bình Thủy (Km5+513) đã hoàn thiện thảm bê tông nhựa và nghiệm thu vào năm 2006. Trong quá trình sử dụng do các hộ dân san lấp trái phép hai bên lề đường dẫn đến tình trạng ngập mặt đường khi có mưa, nước thấm lâu dài làm phá hủy móng đường phía dưới lớp bê tông nhựa. Còn đoạn cầu Ván đến cầu cây Bông bị hư hỏng do trong quá trình thi công, các loại xe tải từ hướng Cần Thơ đi quốc lộ 91 và ngược lại (do tuyến 91B đã thông) lưu thông quá nhiều gây nên tình trạng lún nứt cục bộ.

Ông Lê Minh Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, giải thích thêm: “Đoạn đường từ cầu Rạch Sát đến cầu Bình Thủy hoàn thành từ năm 2006 theo thiết kế cũ, gồm lớp sỏi đỏ dày 30 cm, kế tiếp là lớp đá dăm dày 18 cm và trên cùng là lớp thảm bê tông dày 7 cm. Do chỉ số dẻo của sỏi đỏ không đảm bảo kỹ thuật nên đã gây sụt lún mặt đường khi bị thấm nước. Ban quản lý đã chỉ đạo các nhà thầu thi công liên quan kiểm tra, khắc phục ngay các hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân”.

Có một thông tin đáng chú ý: Theo một số người dân, trước thời điểm khánh thành, nhà thầu cho công nhân lắp hành lang an toàn khu vực đường dẫn các cầu trên tuyến 91B bằng tôn lượn sóng, có trụ hình chữ U làm cột và thanh lượn sóng. Tuy nhiên, các trụ hình chữ U đã được cắm thẳng xuống đất mà không được đổ bê tông. Ông Lê Minh Cường cho biết: “Theo thiết kế, phần hạ lan bảo vệ đường dẫn các cầu trên tuyến quốc lộ thi công bằng trụ và có đổ bê tông để giữ chân chắc chắn, sau đó mới gắn tôn lượn sóng. Ban quản lý sẽ cho kiểm tra ngay, nếu đúng như phản ánh sẽ có biện pháp xử lý”. Tuy nhiên, ông Lê Minh Cường phủ nhận thông tin phần đường bị đào lên để sửa chữa chỉ toàn đất, rất ít đá và nhựa đường.

Quốc lộ 91B đi qua địa bàn ba quận Ô Môn, Bình Thủy và Ninh Kiều (TP Cần Thơ) với tổng chiều dài gần 16 km, tổng vốn đầu tư trên 455 tỉ đồng. Trong đó, 2 km đầu tuyến (tính từ đoạn từ giao lộ đường 3-2) quy mô đường phố chính cấp hai có bốn làn xe, phần còn lại là đường cấp ba đồng bằng có lộ giới 12 m, lề mỗi bên 6 m… Nhờ quốc lộ 91B, các phương tiện vận tải đi từ An Giang, Kiên Giang qua TP Cần Thơ để đi TP.HCM cũng như các tỉnh trong vùng như Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu... không phải lưu thông qua quốc lộ 91 vốn có lưu lượng xe đông, mặt đường hẹp.

GIA TUỆ