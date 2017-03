Vừa tuyên truyền vừa phạt nặng các vi phạm giao thông

“Người vi phạm giao thông ở nội thành sẽ giật mình khi bị phạt tiền cao gấp nhiều lần ngoại thành. Do đó chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án để tránh đối đầu với người vi phạm”. Thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an TP.HCM, nói về công tác chuẩn bị ra quân thực hiện Nghị định 34 tại TP.HCM.

Sẽ kiên trì giải thích

Thượng tá Vân cho biết các chiến sĩ CSGT khi lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông có nhiệm vụ giải thích, tuyên truyền mức phạt khác nhau giữa nội thành và ngoại thành; phạm vi nội, ngoại thành để người dân hiểu. “Thời gian qua, dù báo chí đã nói nhiều đến vấn đề này nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ phải giải thích cặn kẽ cho người vi phạm hiểu. Nếu người vi phạm các lỗi được đóng phạt tại chỗ nhưng không đủ tiền (do các mức phạt đều khá cao), CSGT sẽ lập biên bản tạm giữ giấy tờ liên quan để họ đóng phạt sau” - ông Vân nói.

Theo kế hoạch phân công nhiệm vụ của phòng, các đội CSGT Rạch Chiếc, Bình Triệu, An Sương, An Lạc, Nam Sài Gòn trực tiếp tuần tra, xử phạt các hành vi vi phạm trên trục đường vành đai qua quốc lộ 1A (bắt đầu từ nút giao thông Thủ Đức)-Nguyễn Văn Linh-đường dẫn vào cầu Phú Mỹ-cầu Phú Mỹ-vành đai Đông-Nguyễn Thị Định-xa lộ Hà Nội-nút giao thông Thủ Đức. Các đội CSGT còn lại sẽ tuần tra trên các tuyến đường nội thành do đội phụ trách.

Người đi bộ qua đường không đi đúng vạch sơn dành riêng cũng sẽ bị phạt. Ảnh: V.THUẬT

Hiện nay, các công tác tuyên truyền như bản tóm tắt các hành vi vi phạm và mức xử phạt, bản đồ phân định nội thành và ngoại thành khổ lớn, mức phạt cho từng hành vi… đã được Phòng CSGT đường bộ thực hiện xong. Các tài liệu này được dán tại tất cả các đội CSGT trước ngày 20-5 để người dân tham khảo.

Mạnh tay với xe máy điện, người đi bộ phạm luật

Phòng CSGT đường bộ cũng đã lên kế hoạch xử phạt nghiêm người đi bộ vi phạm luật giao thông, xe máy điện lưu thông không có biển số, cạc vẹt. Thượng tá Vân cho hay: “Việc xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông sẽ được thực hiện tùy nơi, tùy chỗ. Nếu họ băng qua đường nhưng không đi trên làn đường dành riêng có kẻ vạch vôi hoặc đi dưới lòng đường dù vỉa hè thông thoáng thì CSGT sẽ phạt để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Các trường hợp không có giấy tờ tùy thân hoặc không có tiền đóng phạt, CSGT sẽ phối hợp đưa về công an phường xử lý”.

“Chúng tôi làm thế không phải vì muốn thu bằng được tiền phạt mà nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành luật cho người đi bộ. Tôi tin sau khi bị giữ như thế, bản thân người vi phạm sẽ chấp hành luật giao thông tốt hơn, đồng thời họ còn là kênh tuyên truyền hữu hiệu cho những người xung quanh” - Thượng tá Vân phân tích.

Trong khi đó, đến nay TP vẫn chưa có xe máy điện nào đăng ký cấp cạc vẹt. Các xe này khi ra đường chắc chắn sẽ bị CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện. Khi đến đóng phạt, chủ xe phải trưng hóa đơn mua bán ra mới được đóng phạt và nhận lại xe. Nếu không có hóa đơn, người dân phải ra công an phường làm giấy xác nhận đó là xe mua bán hợp pháp thì mới được đóng phạt để nhận xe về.

Ngày 19-5, Phòng Quản lý khai thác hạ tầng đô thị, Sở GTVT cùng Phòng CSGT đường bộ và Ban An toàn giao thông TP kiểm tra lần cuối các biển báo phân định ranh giới nội, ngoại thành. Tính đến chiều 18-5, nhiều điểm giao với trục vành đai đã được các khu quản lý giao thông đô thị cắm xong biển báo như đường Nguyễn Thị Định, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Linh…

VĂN THUẬT