Vũng Áng: Công nhân bị buộc quay lại làm việc khi giàn giáo đã rung lắc?

Cho đến 15g chiều nay (26-3), tỉnh Hà Tĩnh đã kết thúc công tác tìm kiếm các nạn nhân trọng vụ sập giàn giáo ở khu vực Cảng nước sâu Sơn Dương thuộc Dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Hơn 500 người thuộc lực lượng bộ đội, công an… phải dùng máy cắt để cắt bóc, cẩu từng tấm sắt tìm người và thi thể. Hiện nay, cơ bản công tác dọn dẹp tại hiện trường đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn dọp dẹp xong.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, con số chính xác là vụ sập giàn giáo làm 13 người chết và 28 người bị thương.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn nỗ lực thu dọn đống đổ nát tìm kiếm công nhân bị chôn vùi.

Thi thể các nạn nhân đều đã được người thân đến nhận và đưa về quê nhà làm lễ an táng theo phong tục địa phương.

Đưa thi thể nạn nhân về quê nhà. Ảnh: ĐẮC LAM

Như PLO đã đưa tin, khoảng 20 giờ đêm 25-3, khi các công nhân Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (NIBELC) đang lắp ráp giàn giáo đổ trụ bê tông tại Dự án Foromsa thì bị sập giàn giáo. Công ty NIBELC là nhà thầu phụ của Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung) thi công kè chắn sóng bờ biển khu vực Cảng nước sâu Sơn Dương do Formosa làm chủ dự án.





Công nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Khoa hồi sức, BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều công nhân may mắn thoát chết cho biết nếu như người quản lý không ép buộc các công nhân quay lại làm việc thì không có số người chết và bị thương nhiều như thế.

Chưa hết hoảng hốt, anh Nguyễn Văn Tài (quê huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang nằm cấp cứu tại Khoa chấn thương, BV Đa khoa huyện Kỳ Anh tường trình: “Sau khi chúng tôi ăn cơm tối xong thì cùng ra công trường. Lúc đó có khoảng 54 công nhân làm việc trên giàn giáo, có rất nhiều người bị vùi lấp. Tôi không nghĩ mình sống sót”.

Anh Nguyễn Doãn Đức (quê Quảng Bình), nằm trên giường bệnh nhớ lại: “Khi chúng tôi đang mở que hàn đấu nối thì nghe rõ tiếng rung lắc, người nghiêng hẳn. Qua ánh đèn tôi thấy một số anh em lo sợ, chạy vào cầu thang thoát hiểm. Đang chưa hiểu chuyện gì thì chỉ huy công trình (người Hàn Quốc) ra hiệu lệnh an toàn và chỉ đạo mọi người tiếp tục trở lại làm việc. Sau đó, toàn bộ giàn giáo cao lớn chồng chéo hết sức phức tạp đổ xuống”.





Sáng 26-3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập tổ điều tra gồm lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng và Sở LĐ-TBXH tỉnh Hà Tĩnh để điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo. Cơ quan công an huyện Kỳ Anh và Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đến lấy lời khai từng công nhân bị nhẹ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Công tác cấp cứu, chữa trị cho các công nhân bị thương đang được diễn ra tích cực.