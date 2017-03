Vùng ven ngày càng ngập nặng

Không chỉ riêng trung tâm TP.HCM, thời gian qua các khu vực từng có thời “đất rộng người thưa” như các quận 9, 12, Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và các huyện Hóc Môn, Củ Chi cũng bắt đầu khốn khổ vì ngập úng xảy ra dồn dập và ngày càng khó lường.

Vùng ven kêu khổ

Giữa tháng 9, Thường trực HĐND TP.HCM nhận được lá đơn cầu cứu thống thiết của một người dân ở đường Liên khu 5-6, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đơn phản ánh khu vực này trước nay khô ráo nhưng bây giờ ngập úng triền miên, dân không chịu nổi.

Lá đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân và ông lập tức chỉ đạo kiểm tra ngay. Đến cuối tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở GTVT TP chủ trì đã xuống kiểm tra thực tế và xác nhận đoạn đường trên còn 100 m chưa có cống nên nước không thoát được.

“Nếu khu vực nào ở ngoại thành bị ngập người dân cũng gửi đơn kêu tới lãnh đạo TP thì chắc không thể nào kiểm tra xuể chứ chưa nói đến chuyện khắc phục” - một cán bộ trong đoàn kiểm tra bi quan về tình trạng ngập đang bùng phát ở ngoại thành.

Lắp cống xong, liệu cảnh ngập lụt ở vùng ven như thế này sẽ chấm dứt? Đây là câu hỏi không ai dám trả lời chắc chắn. Ảnh: M.QUÝ

Vùng cao cũng tơi bời

Ít ai có thể ngờ một quận vùng cao như Bình Tân (nhiều nơi cao trình trên 2 m) mà cũng ngập nặng chẳng khác nào “rốn ngập” quận 6. “Trong những cơn mưa lớn và triều cường vừa qua, quận Bình Tân có bốn lưu vực bị ngập với diện tích lên đến 221 ha. Bên cạnh đó còn có năm trục đường chính với nhiều khu dân cư hiện hữu (tổng diện tích 178 ha) cũng bị ngập khiến dân tình khốn đốn” - một lãnh đạo UBND quận Bình Tân xác nhận.

Theo báo cáo của UBND quận Bình Tân, sau mưa lớn, tuyến đường Kinh Dương Vương thường ngập 0,5-0,8 m, có đoạn ngập tới 1 m. Đường An Dương Vương dù có cao trình 1,8 m nhưng cũng bị ngập gần 0,5 m. Thậm chí đường Võ Văn Kiệt dù mới đưa vào sử dụng cũng ngập ở làn xe hai bánh. “Nguyên nhân chính gây ngập là do hệ thống tiêu thoát nước các trục đường chính không đảm bảo. Một số tuyến đường lớn như Kinh Dương Vương, Trần Đại Nghĩa, tỉnh lộ 10, An Dương Vương chưa đầu tư hệ thống cống thoát nước” - UBND quận Bình Tân xác định.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở một quận vùng cao khác là Gò Vấp. “Chỗ thấp ngập đã đành, đường cao như Quang Trung mà cũng ngập thì không biết chống ngập kiểu gì…” - anh Văn Minh Thuận, nhà ở đường Quang Trung, bày tỏ.

Lắp cống liệu có hết ngập?

Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước, Trung tâm Chống ngập, cho biết nhiều tuyến đường lớn ở ngoại thành như đường Lê Đại Nghĩa, An Dương Vương (Bình Tân), Phan Văn Hớn (Hóc Môn), Lê Văn Việt (quận 9)… chưa có hệ thống cống thoát nước nên ngập nặng. “Giai đoạn 2015-2020, TP sẽ thực hiện rất nhiều dự án lắp đặt hệ thống cống thoát nước để chống ngập cho các quận/huyện ngoại thành. Do vậy chuyện đường bị đào xới khắp nơi là không thể tránh khỏi” - ông Long nói.

Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra: Lắp cống xong liệu các khu vực đó có hết ngập? Hay sẽ lại tái diễn câu chuyện “Ngập do… mưa to, cống nhỏ” (xem Pháp Luật TP.HCM ngày 28-10) như đang xảy ra ở nội thành? Ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc Trung tâm Chống ngập TP, cho biết hiện các dự án lắp cống thoát nước chống ngập trên địa bàn TP vẫn thực hiện theo tiết diện cũ đã được phê duyệt thiết kế. “Quy chuẩn về tiết diện cống là do Bộ Xây dựng ban hành, bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, tới đây chúng tôi sẽ đề xuất UBND TP kiến nghị Chính phủ cho phép TP được tăng tiết diện cống lên theo cơ chế đặc thù riêng”.

Không đồng tình, kỹ sư thủy lợi Lê Thành Công, người theo dõi khá kỹ về công tác chống ngập ở TP.HCM, phân tích: Nếu đợi đến lúc Chính phủ ban hành quyết định thay đổi quy định về tiết diện cống để TP có cơ sở pháp lý thực hiện thì có khi quá muộn. Điều cần làm ngay là chủ đầu tư các dự án chống ngập sắp triển khai nên mời những đơn vị giỏi chuyên môn để tính toán, căn cứ số liệu lượng mưa tăng để tăng tiết diện cống lên cho phù hợp.

“Với từng dự án cụ thể như thế, nếu có cơ sở khoa học vững chắc thì UBND TP.HCM có thể phê duyệt được. Đây là cách làm linh hoạt, tôi nghĩ TP nên bàn tính để thực hiện ngay” - kỹ sư Lê Thành Công nói.

Một vấn đề đáng lưu ý là hiện việc lắp cống không đồng bộ với quá trình thi công đường, dễ dẫn tới lãng phí. “Đường đã trải nhựa vậy mà họ lại đào tung lên lắp cống thoát nước. Sao lúc làm đường họ không lắp cống luôn cho đỡ lãng phí?” - nhiều người dân hai bên đường Tam Bình, đường Cây Keo (quận Thủ Đức) tiếc rẻ, dù thâm tâm ai cũng muốn nhà mình mau hết ngập. Thực trạng này cũng đang xảy ra trên nhiều tuyến đường vùng ven khác. Về việc này, ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý thoát nước, Trung tâm Chống ngập, phân trần: “Trung tâm chỉ mới thành lập từ năm 2008. Chúng tôi không rõ các tuyến đường đó trải nhựa khi nào, tại sao lúc đó lại không lắp cống thoát nước. Cái này phải hỏi những đơn vị khác”. _______________________________________ 173 tuyến đường đang bị ngập ở vùng ngoại vi TP.HCM. Trong đó có 18 tuyến đường lớn thuộc địa bàn các quận 6, 7, Bình Tân, Tân Bình. (Nguồn: Sở GTVT TP.HCM) 157 dự án lắp cống chống ngập Giai đoạn 2011-2015, toàn TP có 157 dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống cống thoát nước với tổng mức đầu tư hơn 9.500 tỉ đồng. Nhưng đến nay, số dự án đưa vào sử dụng chỉ mới đếm trên đầu ngón tay. (Nguồn: Trung tâm Chống ngập TP.HCM) Từ tháng 8-2014, Sở GTVT TP đã đề nghị các quận/huyện thống kê, cung cấp thông tin về tình hình ngập, xác định nguyên nhân nhằm phục vụ cho công tác quản lý và khống chế các điểm ngập trên địa bàn TP. Thế nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được đầy đủ báo cáo của quận/huyện. Một lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM

TRUNG THANH

