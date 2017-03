Vùng ven ngóng chờ nước sạch

Ngày nào cũng vậy, cứ tờ mờ sáng là hàng trăm người dân ở các khu phố 4, 5, 6 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM phải tới các điểm đặt bồn chứa để chờ mua từng can nước máy. Nhiều nơi còn khổ hơn vì không có nước máy để mua nên phải bấm bụng dùng nước uống đóng bình với giá cao.

Nước giếng vàng khè, tanh tưởi

Quá chán cảnh phải chầu chực mua từng can nước máy, bà Nguyễn Thị Năm ở đường số 9, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước cùng một số hộ dân xung quanh quyết định khoan giếng và lắp đặt bồn lọc. Nhưng nước giếng bơm lên bị ô nhiễm rất nặng, lọc xong vẫn còn mùi tanh, không thể dùng để ăn uống được.

Tại quận 12, câu chuyện nước sạch cũng não nùng không kém. Điển hình phường Thới An có gần 8.000 hộ dân nhưng có hơn 94% hộ dân chưa được sử dụng nước máy (theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị quận 12). Trong khi đó, nguồn nước giếng khoan ở đây đang ngày càng ô nhiễm. Các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân cũng không khá gì hơn.

“Nước giếng bơm lên vàng khè, lọc xong vẫn rất tanh không thể ăn uống được. Ngày nào cũng phải tốn hơn 20.000 đồng để mua nước uống đóng bình về nấu ăn. Mỗi lần họp tổ dân phố bà con đều phản ánh rất dữ nhưng chẳng ai biết đến bao giờ mới được cấp nước sạch” - nhiều người dân các phường Thới An, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân… than phiền.

Từ mờ sáng, nhiều người dân quận 12 đã phải đi mua từng can nước sạch để dùng. Ảnh: K.BÁCH

Còn ở quận Bình Tân, nhiều nhà trong hẻm ở các phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B cũng chưa có nước máy. “Nước giếng ở đây nghe mùi là thấy sợ, tắm giặt còn khó chịu nói gì đến chuyện nấu ăn” - anh Hải, nhà ở trong hẻm gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa, nói.

Nhà nước thiếu vốn, dân “khát”

Ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết do thiếu đường ống cấp nước nên hiện toàn quận tỉ lệ hộ dân được sử dụng nước máy chưa tới 29%. Chúng tôi đặt câu hỏi: Vì sao các phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân đã có mạng lưới đường ống đến các hẻm lớn nhưng nhiều người dân vẫn chưa được cấp nước? Ông Minh giải thích: “Địa bàn này trước đây Trung tâm Nước sạch của Sở NN&PTNT quản lý nhưng do thiếu vốn nên việc cấp nước cho dân bị ngưng trệ. Mới đây, quận đã mời trung tâm và Công ty Cấp nước Trung An đến làm việc. Các bên thống nhất sẽ giao địa bàn này cho Công ty Cấp nước Trung An quản lý. Quận đã có văn bản báo cáo UBND TP để xin ý kiến chỉ đạo”.

Trong khi đó, ông Phan Văn Rắc, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, xác nhận hiện vẫn còn hơn 4.000 hộ chưa có nước máy. “Hai năm trước, quận muốn trích ngân sách 20 tỉ đồng cho Công ty Cấp nước Chợ Lớn mượn để đẩy nhanh việc phát triển hệ thống đường ống, cấp nước sạch cho dân. Nhưng sau đó Sở Tài chính không chấp thuận nên phương án này không thực hiện được” - một cán bộ của UBND quận Bình Tân cho hay.

Ông Lê Trọng Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn, cho biết những năm qua công ty đã ưu tiên phát triển mạng lưới đường ống cấp nước ở quận Bình Tân vì biết nguồn nước ngầm ở đây bị ô nhiễm nặng. “Tuy nhiên, chúng tôi chưa đủ vốn để đầu tư đường ống đến các nhà trong hẻm hoặc địa bàn có mật độ dân cư thấp được” - ông Hiếu nói.

Về bức xúc của người dân phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, ông Nguyễn Xuân Cầu, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, xác nhận: Hiện người dân các khu phố 4, 5, 6 vẫn chưa được gắn đồng hồ nước. Công ty chỉ mới lắp đặt các bồn chứa để cung cấp nước sạch từng ngày. “Công ty đang gặp khó khăn về vốn nên chưa thể xác định được đến khi nào mới có thể phát triển mạng lưới đường ống để cung cấp nước sạch cho người dân các khu phố trên” - ông Cầu nói.

Nước ngầm nhiễm bẩn Theo kết quả quan trắc trong quý I-2012 của Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM, tầng nước ngầm pleistocen (tầng người dân thường khoan giếng lấy nước) ở khu vực ngoại thành như quận 12, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Tân... bị nhiễm vi sinh và nhiễm phèn. Còn theo kết quả nghiên cứu mới đây của nhóm chuyên gia Tây Ban Nha, vấn đề ô nhiễm nước ngầm từ nguồn nước sinh hoạt ở TP hiện rất đáng lo ngại. Trong đó chất thải hầm cầu từ hàng triệu căn nhà ngấm vào lòng đất, gây ô nhiễm nguồn nước là một vấn nạn cần sớm giải quyết.

KHANG BÁCH