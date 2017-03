Vướng đáy cá, tàu “đo” đáy sông

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa xử sơ thẩm vụ ông Trần Văn Tiếng kiện đòi vợ chồng bà Ngô Thị Hồng Nơi liên đới cùng Đoạn Quản lý sông số 11 (nay là Đoạn Quản lý đường thủy nội địa số 11- Đoạn Quản lý) bồi thường 830 triệu đồng. Tòa chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc vợ chồng bà Nơi phải bồi thường hơn 276 triệu đồng.

Cả hai cùng có lỗi

Theo hồ sơ, chiều 25-1-2005, tàu ông Tiếng chở hàng thuê chạy đến đoạn sông Mang Thít (khu vực Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) thì chân vịt tàu vướng đáy cá của vợ chồng bà Nơi khiến tàu lật chìm. Toàn bộ hàng hóa, tài sản bị nước cuốn trôi... Sau sự cố này, ông Tiếng phải bồi thường toàn bộ tiền hàng cho 20 chủ hàng.

Giữa năm 2006, ông Tiếng khởi kiện ra TAND huyện Tam Bình yêu cầu vợ chồng bà Nơi và Đoạn Quản lý liên đới bồi thường cho ông 830 triệu đồng là thiệt hại về hàng hóa, tiền trục vớt, sửa chữa tàu.

Cuối năm 2008, xử sơ thẩm, TAND huyện Tam Bình đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Tiếng, buộc vợ chồng bà Nơi bồi thường trên 276 triệu đồng (bằng 1/3 tổng thiệt hại do chìm tàu) vì có lỗi do đóng đáy gây cản trở tàu bè qua lại. Ông Tiếng cũng phải chịu 2/3 thiệt hại do tàu chở hàng hóa cồng kềnh. Tòa không chấp nhận yêu cầu của ông Tiếng buộc Đoạn Quản lý phải bồi thường 2/3 thiệt hại vì nơi đây không liên quan.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, ông Tiếng đã kháng cáo.

Không được dỡ đáy có chủ

Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây, ông Tiếng trình bày, Đoạn Quản lý được giao nhiệm vụ quản lý đoạn sông này nên phải có trách nhiệm xử lý chướng ngại vật trên sông. Hàng lưới đáy cá của vợ chồng bà Nơi đáng ra phải được Đoạn Quản lý dỡ bỏ để không cản trở tàu bè nhưng Đoạn Quản lý chậm xử lý khiến tàu ông bị nạn. Đoạn Quản lý phải có trách nhiệm liên đới bồi thường.

Đại diện Đoạn Quản lý không đồng ý yêu cầu của nguyên đơn. Phía này lập luận Đoạn Quản lý chỉ được giao giám sát 23 hàng đáy trong đó có hàng đáy của vợ chồng bà Nơi. Cụ thể, Đoạn Quản lý chỉ có trách nhiệm lập hồ sơ, hướng dẫn lắp biển báo cho các chủ đáy, nhắc nhở họ tuân thủ các quy tắc để đảm bảo an toàn. Đoạn Quản lý không được giao nhiệm vụ dỡ bỏ các hàng đáy có chủ, cũng không có văn bản của cơ quan cấp trên chỉ thị tháo dỡ các hàng đáy của các hộ dân này. Đoạn Quản lý chỉ được xử lý đối với các chướng ngại vật vô chủ mà thôi.

Vợ chồng bà Nơi cũng không đồng ý bồi thường vì cho rằng nơi đóng đáy nằm ngoài hành lang bảo vệ luồng tàu. Toàn bộ lỗi là do tàu của ông Tiếng chở quá tải nên mới vướng vào đáy của vợ chồng bà.

Bác kháng cáo

Sau khi nghị án, HĐXX nhận xét hai biên bản kiểm tra sau tai nạn đều xác định tàu của ông Tiếng có đủ điều kiện hoạt động nhưng chân vịt bị vướng hàng đáy khiến tàu bị chìm. Biên bản cũng xác định lỗi trong vụ tai nạn là do tàu của nguyên đơn chở hàng hóa cồng kềnh, không gọn gàng nên làm mất tính ổn định của tàu.

Cũng theo HĐXX, hàng đáy của vợ chồng bà Nơi đã gây ra chướng ngại vật trái phép trên luồng, trên hành lang bảo vệ luồng tàu. Đây là phần lỗi của vợ chồng bà Nơi. Còn Đoạn Quản lý không có lỗi, những lập luận của phía này có căn cứ chấp nhận nên không phải bồi thường.

Từ các căn cứ này, HĐXX nhận định bản án cấp sơ thẩm đã tuyên về lỗi của mỗi bên và phần trách nhiệm dân sự, mức bồi thường thiệt hại là có cơ sở, đúng pháp luật. Kháng cáo của nguyên đơn không có cơ sở nên tòa bác kháng cáo, y án sơ thẩm.

NGUYỄN ĐOÀN