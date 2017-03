Vượt đèn đỏ, bất hợp tác với CSGT: Bị còng tay

Chiều 12-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết chưa nhận được báo cáo của cấp dưới cũng như phản ánh của người dân liên quan đến clip CSGT còng tay người vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, Đại tá Đạt nói sẽ chỉ đạo bộ phận chức năng tiến hành xác minh làm rõ sự việc mà clip ghi lại và sẽ thông tin cho báo chí.

Ghi biên bản việc còng tay

Trước đó, trên trang Facebook Bi Gián đăng tải dòng status: “Đang cảm thấy sợ hãi. Bộ luật 2016 giờ CSGT bắt xe dân có quyền còng dân luôn à, luật mới hả trời. Người ta già 60 tuổi rồi, đi mời thiệp đám cưới cho con người ta chứ tội phạm gì mà công an lại còng người ta”.

Kèm theo dòng status trên là đoạn clip dài khoảng bốn phút ghi lại cảnh một CSGT ghi biên bản và hỏi người đàn ông (sau này xác định là ông Trịnh Công Đông) là “mở được chưa”. Tuy nhiên, người đàn ông không đồng ý và yêu cầu CSGT ghi vào biên bản nội dung là bị CSGT còng tay và thời gian bị còng. Yêu cầu này của người đàn ông được CSGT chấp nhận. Theo đó, người đàn ông bị còng từ 19 giờ 5 đến 19 giờ 30. Tiếp đó, CSGT tháo còng cho người đàn ông.

Trong clip, người đàn ông cũng cho biết là bị mất điện thoại trong quá trình CSGT truy đuổi và đạp ông.

Trong clip, ngoài người CSGT đứng ghi biên bản còn có một CSGT khác và hai công an viên mặc áo xanh đứng giữ gìn trật tự. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất đông người dân. Clip trên được đăng tải vào khoảng 20 giờ tối 11-1 và tính đến 17 giờ ngày 12-1 đã có 3.000 lượt thích và hơn 4.000 lượt chia sẻ.



Sự việc người đàn ông bị CSGT còng tay diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người dân. (ảnh cắt từ clip)

Vượt đèn đỏ, bỏ chạy?

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết sự việc trên diễn ra lúc 19 giờ ngày 11-1, gần cầu Đúc thuộc phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Người đàn ông bị còng tay khoảng 63 tuổi, ngụ phường Tân Biên (TP Biên Hòa). Cán bộ CSGT còng tay thuộc Đội CSGT TP Biên Hòa. Theo một người dân chứng kiến, nguyên nhân người đàn ông bị CSGT còng tay là do vượt đèn đỏ. CSGT thổi còi yêu cầu dừng lại để kiểm tra thì người này chạy thẳng. Do vậy CSGT đã đuổi theo và tới cầu Đúc thì đuổi kịp và ép xe vào đường. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn cố chạy và bị ép lần nữa thì bị ngã xe. Lúc này người đàn ông bị CSGT còng lại và gọi Công an phường Bửu Hòa xử lý.

Cũng trong chiều 12-1, một cán bộ Công an phường Bửu Hòa xác nhận có sự việc trên và hiện đã giao hồ sơ cho Đội CSGT TP Biên Hòa xử lý. Trong khi đó, một lãnh đạo của Đội CSGT Biên Hòa cho biết cũng chỉ mới nghe sơ qua sự việc nhưng báo chí muốn cung cấp thông tin thì phải gặp trưởng Công an TP Biên Hòa để được giải quyết.

Chúng tôi đã liên lạc được với Đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) và được ông cho biết như đã nêu ở trên. Riêng người đàn ông, dù chúng tôi cố gắng liên lạc để nắm thêm thông tin nhưng cho đến 20 giờ tối 12-1, chúng tôi vẫn chưa thể gặp. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và thông tin đến bạn đọc.