Vượt đèn vàng tại các nước: Nơi phạt nặng tay, nơi cho qua

Luật giao thông Anh quy định rõ: Nghĩa vụ của người lái xe là phải dừng xe trước mọi tín hiệu đèn trừ đèn xanh. Trường hợp từ tín hiệu đèn đỏ chuyển sang tín hiệu đèn cam - bước chuyển tiếp báo hiệu sắp chuyển sang đèn xanh, người lái xe vẫn chưa được chạy, mà phải đợi đến khi tín hiệu đèn xanh bật lên mới được chạy.



Không chỉ đèn đỏ, đèn cam, mà nếu tín hiệu đèn từ màu xanh chuyển sang màu vàng, người lái xe cũng phải dừng lại. Người lái xe chỉ được tiếp tục chạy nếu xe đã chạy vượt qua khỏi vạch dừng màu trắng ngay trụ đèn trước khi tín hiệu đèn vàng bật lên, hoặc xe lúc đó đã quá gần vạch và việc thắng gấp có rủi ro nguy hiểm, gây tai nạn.

Luật dừng đèn vàng có hơi khác đèn đỏ một chút. Một khi tín hiệu đèn chuyển sang màu đỏ, bạn nhất thiết phải dừng xe sau vạch dừng màu trắng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Phạt vượt đèn giao thông ở Anh chủ yếu là phạt nguội. Người vi phạm sẽ nhận giấy phạt cùng hình ảnh camera giao thông chứng tỏ mình vi phạm. Mức phạt vượt đèn vàng ở Anh là 100 Bảng (hơn 130 USD).



Anh và Úc là hai nước phạt rất nghiêm đối với hành động vượt đèn vàng. Ảnh minh họa

Tại Úc, mức phạt vượt đèn vàng 325-433 đô Úc (hơn 246-328 USD), tùy mức độ: Không nhường đường cho người đi bộ, cản trở người đi bộ, không nhường đường cho xe đang chạy tới, chạy xe cố tình vượt đèn vàng.

Úc cũng cho phép người tham gia giao thông vượt đèn vàng nếu đang di chuyển ở tốc độ nhanh và thắng gấp có thể gây nguy cơ tai nạn. Mức phạt cao nhất - 433 đô Úc được áp dụng nếu cố tình vượt đèn vàng. Số tiền này bằng với mức phạt vượt đèn đỏ.

Theo văn bản về các lỗi vi phạm khi tham gia giao thông, đăng tải bởi trang mạng của Cơ quan Đường bộ và Đường thủy (RMS) Úc, thành lập ngày 1-11-2011, thì tính đến 1-7-2016 có 7 lỗi về đèn vàng xoay quanh 4 nội dung chính gồm:

1 - Không dừng khi đèn mũi tên màu vàng;

2 - Không dừng trước vạch đèn khi đèn mũi tên màu vàng;

3 - Không dừng trước giao lộ khi đèn mũi tên màu vàng;

4 - Không rời khỏi giao lộ một cách an toàn sau khi đèn vàng.

Văn bản có thể xem tại đường dẫn sau [Văn bản Các sai phạm giao thông - RMS], tại khoản 57 (57/1/a-b-c, 57/2/a-b-c và 57/3).



Văn bản của RMS về các lỗi phạt vi phạm giao thông cập nhật đến ngày 1-7-2016. Ảnh chụp từ đường dẫn.



Khoản 57 (các điểm 57/1/a-b-c, 57/2/a-b-c và 57/3) . Ảnh chụp từ đường dẫn

Tại New Zealand, mức phạt vượt đèn vàng ngang với vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông có quyền viết giấy phạt 150 đô New Zealand (hơn 107 USD) nếu bạn không dừng xe đúng vạch khi tín hiệu đèn chuyển sang màu vàng. Trường hợp xe đã ra tới giữa giao lộ rồi mới có tín hiệu đèn vàng, bạn có quyền đi tiếp vì lúc đó dừng lại sẽ không an toàn.



Ở nhiều bang của Mỹ, vượt đèn vàng không bị xem là vi phạm pháp luật. Cụ thể, tại bang California, đèn vàng chỉ mang ý nghĩa “cảnh báo”, cho biết đèn giao thông sắp chuyển sang màu đỏ.

Trường hợp xe của bạn đã chạy tới giữa giao lộ, hoặc đã vượt qua vạch dành cho người đi bộ, hoặc đã vượt qua vạch dừng ngang trụ đèn trước khi tín hiệu đèn chuyển sang màu đỏ cũng không bị xem là phạm luật.