Vượt gần trăm cây số đi... bắn người

Đại diện CQĐT công an tỉnh Bắc Giang ngày 18-6 xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận Giang Thanh Liên (ảnh), đối tượng trốn quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người, do CATP Hải Phòng vừa bắt được bàn giao. Liên bị CQĐT công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã từ tháng 5-2013, do liên quan đến một số đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê tại Hải Phòng và Bắc Giang.

Tài liệu CQĐT thể hiện, cuối tháng 3-2013, Liên nhận được điện thoại của “ông anh xã hội” người Bắc Giang, tên là Tuấn (hiện đã bị công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ), nhờ về Bắc Giang dằn mặt 1 “con nợ”. Qua điện thoại, Tuấn cho biết, “con nợ” cũng thuộc dạng anh chị ở Bắc Giang. Máu sĩ nổi lên, Giang Thanh Liên rủ Hà Văn Đại đi taxi lên Bắc Giang. Điểm hẹn của Liên với Tuấn là thị trấn Núi Đôi, huyện Lục Nam. Gặp nhau, Tuấn thông báo sự việc. Liên bảo Đại đưa cho 1 khẩu súng colt quay tự chế, rồi bảo Tuấn nhờ người chở đến nhà “con nợ”. Đến nơi, nhìn thấy trong nhà có mấy thanh niên đang ngồi, Liên nhận dạng kẻ vay nợ, giương súng nổ liền 3 phát. Ba viên đạn đều trúng đích. Sau đó, Liên quay về chỗ Tuấn và Đại, thông báo: “Em vừa bắn nó xong”. Ngay trong ngày, Liên và Đại đi taxi về Hải Phòng.

Tiến hành điều tra vụ việc, sau đó, CQĐT công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng Tuấn. Hà Văn Đại, kẻ đi cùng Giang Thanh Liên sau thời gian trốn chui lủi đã tới cơ quan công an đầu thú. Còn Liên tiếp tục lẩn trốn, và bị CQĐT công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Tung tích của Giang Thanh Liên trong hơn 1 năm qua bị lực lượng công an kiên trì đeo bám. Tuy trẻ tuổi, nhưng “sát thủ” này khá tinh quái. Liên di chuyển giữa các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, và xuất hiện nhiều ở các địa bàn vùng biên. Đối tượng chọn khu vực này lẩn trốn để khi thấy bị “động” sẽ vượt biên trái phép.

Đầu tháng 5-2014, lực lượng bắt truy nã CATP Hải Phòng nắm được Giang Thanh Liên đã mò về đất Cảng, tá túc ở các nhà nghỉ, nhà trọ cùng đám bạn xã hội. Nguồn tin cho biết, có đêm, kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm còn vào vũ trường, quán bar vùng ven để “xả hơi”. Rà soát, quây kín từng địa chỉ Giang Thanh Liên có thể lui tới, chiều muộn 4-6, lực lượng bắt truy nã CATP Hải Phòng phát giác hành tung của đối tượng. Lúc này, Liên đang ngồi sau xe máy của một đối tượng di chuyển về hướng cầu Bính.

Kế hoạch bắt giữ được xây dựng, với yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, bởi với kẻ bị truy nã về tội danh giết người như Liên, lại từng dùng súng gây án, không loại trừ khả năng đối tượng mang theo “hàng nóng”. Qua cầu Bính, sang địa phận xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, chiếc xe máy chở Liên chạy chậm lại, rồi rẽ vào một quán cóc ven đường. Đúng thời điểm Giang Thanh Liên nâng chén nước lên, lực lượng bắt truy nã ập vào…