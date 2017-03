Vượt qua đường sắt, một người thiệt mạng

* Xe tải tông xe máy, 1 người chết

Xe máy mang biển số 54R1- 3890 do anh Phạm Duy Thân (25 tuổi) ở thôn Bình An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) điếu khiển từ tỉnh lộ DT 638 về Sư 31 đến khu vực này thì xảy ra tai nạn với đoàn tàu khách mang ký hiệu SE4, do anh Huỳnh Thanh Hà (45 tuổi), ở xí nghiệp đầu máy Sài Gòn (phân đoạn Nha Trang) điều khiển theo hướng Sài Gòn - Hà Nội.

Đoàn tàu đã hất văng anh Phạm Duy Thân xuống cầu Núi Thơm, cách hiện trường vụ tai nạn hơn 50 mét và tử vong tại chỗ

Đại tá Phan Hữu Chương - Trưởng công an huyện Tuy Phước, cho biết khu vực xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh thuộc tỉnh lộ 638 giao nhau với đường sắt, đoạn giao nhau này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông đường sắt chết người, tại đây chỉ có hệ thống cảnh báo tự động nhưng không có gác chắn.

Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị ngành đường sắt nên lập gác chắn tại đây để tai nạn không xảy ra, nhưng nhiều năm qua gác chắn vẫn không được lập.

* Khoảng 9g sáng nay 22-1, tại ngã tư Bình Thung thuộc quốc lộ 1K (khu vực ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ An, Bình Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải kéo đầu kéo và xe máy làm một người chết tại chỗ, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Người dân có mặt ở hiện trường cho biết: trước khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe biển số 57L-3875 kéo theo đầu kéo biển số 60R-1095 đi từ trạm thu phí Bình Thung ra quốc lộ 1K để hướng về TP.HCM.

Khi xe tải kéo đầu kéo đến ngã tư Bình Thung quẹo sang phải đã đụng vào một chiếc xe máy biển số 60T-0660 đi cùng chiều do một người đàn ông điều khiển chở theo sau một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Xe tải đã kéo xe máy vào gầm xe và cán lên một phần xe máy làm người phụ nữ ngồi sau chết tại chỗ, còn người lái xe máy bị thương rất nặng.

Theo người dân ở khu vực này, ngã tư Bình Thung vẫn là điểm nóng về tai nạn giao thông dẫn đến chết người bởi đây là giao lộ thường xuyên có xe tải ra vào các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai.

Sau khi xảy ra tai nạn, giao thông tại đây bị ùn tắc, còn tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn. Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Dĩ An đã đến xử lý hiện trường vụ tai nạn và tổ chức phân luồng giao thông để tránh bị kẹt xe.

Đến gần 11g cùng ngày, sau khi hiện trường vụ tai nạn được xử lý, giao thông ở đây mới trở lại bình thường. Riêng nạn nhân vụ tai nạn vẫn chưa xác định được danh tánh.

Theo N.TRẦN - X.VINH - H.MI (TTO)