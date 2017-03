Vượt sóng to chở pháo hoa ra phục vụ dân đảo Lý Sơn

Ông Nguyễn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết theo kế hoạch, đến ngày 3-2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp âm lịch), 60 giàn pháo hoa tầm trung sẽ được vận chuyển từ đất liền ra đảo. Đây là lần thứ hai người dân đảo Lý Sơn được chiêm ngưỡng màn pháo hoa lung linh sắc màu trên vùng biển, đảo quê hương.

Sáng 2-2, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Công ty Cổ phần PVI Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn tổ chức trao 400 suất quà tết cho người nghèo ở huyện Lý Sơn.

Mỗi suất quà là 500.000 đồng tiền mặt đã được trao tận tay cho người nghèo ở các xã An Vĩnh, An Hải và xã đảo An Bình.