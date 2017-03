Vượt sóng to, đưa thi thể ngư dân bị nạn vào bờ

(PL)- Sáng 23-12, tàu cá QNg 96417 TS do ngư dân Dương Văn Giàu (ở thôn Đông, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ đã vượt chặng đường trên 500 hải lý trong điều kiện biển động dữ dội để đưa thi thể ngư dân Nguyễn Văn Anh (SN 1987) trú ở Thôn Tây, xã An Vĩnh (Lý Sơn) về quê an táng.

Ngư dân Nguyễn Văn Anh bị tử nạn tại ngư trường Trường Sa vào ngày 11-12. Thông tin ban đầu cho hay khi đang tham gia lặn hải sâm tại ngư trường Trường Sa, vì trục trặc hệ thống cung cấp hơi nên ngư dân này đã tử nạn khi đang lặn ở độ sâu 50 m. Ngư dân Dương Văn Giàu - chủ tàu cá QNg 96417 TS cho biết: Khi vụ tai nạn xảy ra, tuy đang ảnh hưởng của bão số 4 và biển động dữ dội với sức gió cấp 7, cấp 8 nhưng ông vẫn quyết định cho tàu đưa thi thể nạn nhân về bờ. Do gặp sóng lớn và ngược dòng hải lưu nên sau 12 ngày tàu mới cập bờ. Các ngành chức năng của huyện Lý Sơn đã tiến hành lấy lời khai, đồng thời khám nghiệm tử thi, xác minh rõ nguyên nhân cái chết của ngư dân Anh. Thi thể của nạn nhân đã được gia đình đưa đi mai táng. Tin từ UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho biết đến tối 23-12, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được ngư dân đã mất tích trên biển ngày 22-12. Thông tin cho biết sáng 23-12, ông Trần Văn Hòa (xã Long Hòa, Cần Giờ) đến Đồn biên phòng Long Hòa trình báo chiếc ghe đánh bắt ngoài biển của gia đình ông gặp nạn từ đêm 22-12. Chiếc ghe cùng bảy ngư dân xuất bến trong buổi sáng cùng ngày và đến chiều thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm ở khu vực huyện Bình Đại (Bến Tre). Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Cần Giờ huy động lực lượng cùng phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn ven khu vực chiếc ghe bị chìm. Gần trưa có thông tin báo sáu người trên chiếc ghe chìm đã được một ngư dân đánh bắt gần đó cứu vớt. Các nạn nhân này đã trở về Cần Giờ an toàn, chỉ một người vẫn mất tích. Hiện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cần Giờ đang tiếp tục chủ trì, phối hợp tìm kiếm. Chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân vụ chìm ghe. PHẠM MỊNH - M.PHONG