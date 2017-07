Washington chưa muốn phiến quân ‘trả đất’ cho Damascus

Tờ Daily Best ngày 7-7 dẫn nguồn tin trong chính phủ Mỹ cho biết theo chiến lược mới về Syria do Nhà Trắng vừa tung ra, Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ tiếp tục nắm quyền và Mỹ nhất trí với ý tưởng về vùng an toàn ở Syria theo đề xuất của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.



Bộ Ngoại giao Nga ngày 6-7 tuyên bố tỉnh Aleppo, Syria hoàn toàn sạch bóng quân khủng bố IS. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Washington có thể sẽ không ép các lực lượng phiến quân trao trả những vùng đất giành lại được từ nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho Damascus. Những khu vực này sẽ được các lực lượng Mỹ chống lưng như Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát. Còn những vùng đất do lực lượng chính phủ Syria kiểm soát sẽ được để lại cho lực lượng Nga giám sát.

Hôm 6-7, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho hay mặc dù có nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết, song Moscow và Washington có tiềm năng phối hợp hành động ở Syria.

Trái với Mỹ, Nga nhiều lần khẳng định chính phủ hợp pháp Syria không thể bị lật đổ bằng vũ lực và vấn đề này phải do người dân Syria tự giải quyết.