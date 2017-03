WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh Ebola

Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan (trái) và Trợ lý về an ninh y tế Keiji Fukuda trong cuộc họp báo sau phiên họp khẩn ngày 8/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quyết định này được đưa ra sau khi WHO kết thúc cuộc họp khẩn cấp diễn ra trong hai ngày tại thủ đô London, Anh.Trong một tuyên bố, WHO khẳng định sự lây lan nhanh chóng của virus Ebola là “một sự việc bất thường” và đe dọa tới sức khỏe của người dân trên toàn thế giới, khiến gần 1.000 người thiệt mạng, chủ yếu tại 4 quốc gia Tây Phi là Nigeria, Sierra Leon, Guinea và Liberia.Trước sự bùng phát của loại virus chết người này, WHO đánh giá nguy cơ dịch Ebola lan rộng trên toàn thể giới là đặc biệt nghiêm trọng.Tuyên bố trên nhấn mạnh một biện pháp quốc tế mang tính liên kết là thực sự cần thiết để ngăn chặn và đẩy lùi sự lây lan của virus này trên toàn thế giới.Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO, Margaret Chan cho rằng các quốc gia đang bị dịch bệnh do virus Ebola hoành hành là do không đủ khả năng đối phó với tình trạng bùng phát của bệnh dịch với quy mô lớn và phức tạp như hiện nay, đồng thời lên tiếng hối thúc cộng đồng quốc tế khẩn trương hỗ trợ cho các khu vực đang bị dịch bệnh này hoành hành.Theo ông Keiji Fukuda, người phụ trách vấn đề an toàn sức khỏe của WHO, các biện pháp và những bước đi đúng đắn nhằm điều trị những người nhiễm virus Ebola sẽ góp phần chặn đứng sự lây lan của bệnh này. Ông khẳng định bệnh Ebola không phải là một dịch bệnh bí hiểm, mà chỉ đơn thuần là loại bệnh truyền nhiễm, không lây qua không khí.WHO cho rằng sự lây lan khó kiểm soát của dịch này một phần là do cơ sở hạ tầng y tế yếu kém, sựu thiết hụt về nhân lực, tài chính và vật tư của một số nước. Ngoài ra, kinh nghiệm đối phó với bệnh này và những quan điểm sai lệch về phương thức lây lan cũng đặt ra thách thức lớn cho một số quốc gia hiện đang bị tác động bởi virus Ebola .Hiện nay, các nhà khoa học đang nỗ lực tìm ra phương thức điều chế vắcxin để điều trị và phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.Bùng phát mạnh mẽ từ tháng Ba tại Guinea, virus Ebola đã tấn công sang các quốc gia lân cận như Sierra Leon và Liberia, và đang gây ra bầu không khí hoang mang lo sợ khắp thế giới. Sierra Leon đã áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung, trong đó có việc kiểm tra nhiệt độ cơ thể hành khách.Saudi Arabia cũng đình chỉ cấp thị thực cho những đơn xin đến từ các nước Tây Phi. Nhiều hãng hàng không lớn như British Airways và Emirates đã đình chỉ tuyến bay đến các quốc gia có dịch.

Hy Lạp khuyến cáo công dân không nên đến các quốc gia có dịch như Nigieria, Sierra Leon, Guinea, đồng thời thông báo sẽ áp dụng các biện pháp kiểm tra tăng cường tại các cửa khẩu. Trong khi đó, một ca nghi nhiễm Ebola mới nhất vừa được phát hiện tại Benin./.

Theo Vietnam+