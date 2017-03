Xã đội, công an viên vây quanh chiếu bạc

Ngoài các cán bộ thì thỉnh thoảng có một số người dân địa phương cũng tham gia… góp vui” - người dân xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phản ánh với Pháp Luật TP.HCM. Kèm theo, họ cũng gửi kèm hai clip làm bằng chứng.

Hai clip được người dân quay lại, được người dân nói là quay vào trưa 7-3 ghi lại cảnh bảy người đàn ông túm tụm đánh bài. Trong đó có năm người trực tiếp tham gia sát phạt và hai người còn lại thì ngồi xem. Người dân khẳng định những người đang đánh bài là cán bộ của xã Bình Minh, đồng thời việc sát phạt diễn ra trong trụ sở cơ quan. Trong câu chuyện được ghi lại, những người này đề cập đến việc đổi tiền (200.000 đồng) và còn thể hiện số tiền đánh bạc lên đến hơn 2 triệu đồng.



Các cán bộ xã Bình Minh đang đánh bài ăn tiền. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 6-4, phóng viên đã cung cấp các hình ảnh cho ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chủ tịch xã Bình Minh. Xem xong, ông Ánh xác nhận năm người bị quay đánh bài là cán bộ của xã gồm ông Mai Thanh Tuấn (xã đội trưởng), ông Huỳnh Công Tuấn (xã đội phó) cùng ba công an viên là Lê Thanh Bắc, Dương Anh Tuấn và Nguyễn Đức Học. Tuy vậy, ông Ánh cũng khẳng định lâu nay ông không nghe thông tin nào phản ánh việc các cán bộ sát phạt nhau tại cơ quan. Trước thông tin người dân phản ánh và báo chí cung cấp, xã sẽ giao cho công an điều tra, xác định mức độ cụ thể để có hình thức xử lý phù hợp.

Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an xã Bình Minh, cho biết trong năm cán bộ “dính” trong clip có ba công an viên thuộc sự quản lý của công an xã. Các phản ánh này có thể xuất phát từ việc nhiều người dân không thích các cán bộ trên nên mới phản ánh nhằm làm mất uy tín họ. “Việc đánh bài ăn tiền tại cơ quan là sai nhưng có thể các cán bộ này trong lúc vui vẻ đánh bài lấy tiền đi nhậu hoặc trả tiền uống nước. Tuy vậy, mức độ sai phạm như thế nào cần được điều tra làm rõ để có cơ sở xử lý” - ông Trường nói.

Cũng trong ngày 6-4, lãnh đạo UBND huyện Trảng Bom cho biết huyện chưa nhận được phản ánh của người dân cũng như báo cáo của xã Bình Minh. Tuy nhiên, vị này cũng ghi nhận thông tin phản ánh của báo và hứa sẽ yêu cầu UBND xã Bình Minh báo cáo sự việc, đồng thời sẽ điều tra và xử lý nghiêm nếu có sai phạm.