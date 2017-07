Xác định danh tính 5 lao động tử vong ở Trung Quốc

Sáng 7-7, ông Hoàng Nghĩa Hùng- Chủ tịch UBND xã Nam Lộc (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, chính quyền có nhận được thông tin một người dân trên địa bàn xã bị mất tích khi sang Trung Quốc lao động.

Tuy nhiên, do người dân đi lao động "chui" nên chính quyền khó nắm được cụ thể hành trình sự việc để phối hợp cơ quan chức năng giải quyết.



Thi thể anh Đào Sỹ Hùng đươc đưa về quê nhà ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào ngày 6-7.

Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, thông tin ban đầu có 4 người lao động quê Nghệ An bị thiệt mạng ở Trung Quốc gồm: anh Lê Đình Hiếu (xã Tràng Sơn, Đô Lương), anh Hồ Đức Tiến (xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu), anh Lưu Xuân Hoàng (xã Nam Lộc, Nam Đàn), và anh Nguyễn Phúc Toàn (xã Văn Thành, Yên Thành). Hiện Sở Ngoại vụ Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng giải quyết sự việc đau lòng trên.

Ông Nguyễn Đình Tương, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: "Trên địa bàn huyện Kỳ Anh chỉ có một người đi lao động "chui" bị tử vong ở Trung Quốc. Đó là anh Đào Sỹ Hùng (30 tuổi, ở xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh) đi Trung Quốc rồi vượt sang Đài Loan".



Theo ông Tương: "Số liệu bao nhiêu người lao động đi Trung Quốc thì chúng tôi không nắm được, bởi vì họ đi qua con đường không chính ngạch, tức là đi lao động "chui". Chúng tôi có thống kê tất cả đơn vị xuất khẩu lao động, bao nhiêu người đi theo con đường chính ngạch có hợp đồng lao động thì UBND các xã thống kê được. Đối với những người đi lao động "chui" họ không khai báo, không quản lý được. Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND huyện đã có 4-5 cuộc tư vấn về xuất khẩu lao động và cảnh báo không được di cư, đi lao động trái phép...".

Ngày 6-7, thi thể anh Đào Sỹ Hùng đã được đưa về đến quê nhà ở Kỳ Anh và gia đình cùng chính quyền địa phương đã làm lễ an táng anh theo phong tục địa phương nơi đây.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân và người lao động, anh Hùng là một trong số 23 lao động quê Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng đi lao động "chui" bị chìm tàu chết và mất tích tại khu vực eo biển thuộc lãnh thổ Đài Loan.

Anh Trần Đình Minh (ở huyện Kỳ Anh)- người thân của anh Hùng cho biết và một số người thân nạn nhân cho rằng: Cuối tháng 2-2017 nhóm lao động gồm 23 người ở các tỉnh nêu trên liên lạc với nhau rồi cùng tập trung ra Hà Nội. Sau đó, mỗi người đóng một khoản tiền từ 40 đến 50 triệu đồng cho một người ở Bắc Giang để được đưa sang Trung Quốc làm việc. Sau khi sang Trung Quốc, đến chiều 31-3, họ mua một con tàu biển cũ để đi sang lãnh thổ Đài Loan làm việc. Tuy nhiên, khi ra giữa eo biển thì tàu bị nạn và mất tích.