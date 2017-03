Xác định danh tính thi thể trong bao tải vứt trên QL1A

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đàn ông bị sát hại và cho vào bao tải vứt trên quốc lộ 1A, đoạn gần hầm chui Tân Tạo thuộc khu phố 2, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM, ngày 6-10 công an quận Bình Tân, TPHCM đã chính thức phát đi thông báo truy tìm, xác định danh tính nạn nhân đã bị sát hại và phi tang.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể người đàn ông bỏ trên quốc lộ 1A

Bước đầu công an xác định: Nạn nhân là nam giới, khoảng 70 tuổi, cao 170cm, thể trạng trung bình, tóc bạc cắt ngắn, lông mày bạc, trán hói cao, dái tai trung bình, nếp tai dưới giô, sống mũi lõm, hai cánh mũi to.

Nạn nhân mặc áo sơ mi dài tay màu vàng nâu vải cotton có dòng chữ “E.LAND JUNIOR phía dưới có chữ CAMPUS CASUAL- E”, 2 ống tay áo xắn ngang nếp khuỷu tay, rách vải ở trên nắp túi ngực trái, dọc theo bờ vai và mặt ngoài ống tay phải, khớp vai trái và rách dọc theo cột sống lưng.

Dấu vết riêng: nốt ruồi cách 1,5cm trên sau cánh mũi phải, răng đều.

Trước đó vào khoảng 2h rạng sáng 5-10, anh Nguyễn Tấn Phát (31 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, tạm trú quận Bình Tân đang lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn gần hầm chui Tân Tạo thì nhìn thấy 1 cái giỏ xách nhựa màu vàng nằm trên vỉa hè quốc lộ 1A nên dừng xe lại xem, anh Phát dùng chân đá nhẹ vào giỏ xách thấy có vật gì mềm mềm bên trong.

Anh Phát không dám mở ra xem nên chạy đến chốt dân phòng khu phố 2, phường Tân Tạo A gặp anh Võ Đức Quyền (bảo vệ dân phố) nói cho anh Quyền nghe. Nghe xong, anh Quyền và anh Phát chạy xe đến chỗ giỏ xách để kiểm tra.

xác người lòi ra ngoài, dưới đáy giỏ xách có nhiều máu. Thấy vậy, anh Quyền điện báo Công an phường Tân Tạo A. Khi cả hai mở miếng vải màu trắng quấn quanh giỏ xách thì thấy có một bàn chân phải của mộtlòi ra ngoài, dưới đáy giỏ xách có nhiều máu. Thấy vậy, anh Quyền điện báo Công an phường Tân Tạo A.

Nhận được tin báo, công an phường Tân Tạo A, công an quận Bình Tân đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên ngày 6-10, công an quận Bình Tân đã có thông báo gửi các Phòng nghiệp vụ của công an TPHCM và công an 23 quận, huyện để truy tìm tung tích, lai lịch của nạn nhân.

Dựa vào những đặc điểm trên, nay công an quận Bình Tân thông báo đến tất cả người dân nếu ai phát hiện nạn nhân có đặc điểm như trên đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra- Công an quận Bình Tân ở địa chỉ: 1114 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; Điện thoại: 08.37560.136 biết để tiếp nhận làm rõ.

Theo Đình Thảo (Dân trí)