Xác định được “chất lạ” trong hơn 100 bao tải in chữ Trung Quốc trôi trên biển

Chiều tối ngày 25/4, trao đổi với PV, ông Lê Văn Bình, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng trên, Chi cục Bảo vệ môi trường đã cử cán bộ về đào các hố mà người dân chôn lấp bao tải để lấy mẫu tiến hành phân tích, đồng thời chụp ảnh, dịch những thông tin in trên các bao bì trên. Căn cứ vào đó, chúng tôi đã xác định thứ chứa trong những bao tải trôi dạt vào bờ biển là bã hạt cải dầu. Đây là loại bã dùng làm thức ăn cho gia súc sau khi được ép lấy dầu”.

Cũng theo ông Bình, do các bao tải bị ngâm lâu ngày trong nước nên chuyển mùi hôi thối. “Nhiều khả năng trong quá trình vận chuyển trên biển, tàu hàng nào đó đã bị chìm, hoặc những bao bị trên bị rơi xuống biển. Nhưng cũng không loại trừ khả năng các bao tải bị tàu vận chuyển chủ động thả xuống biển và sau đó trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa” – ông Bình phán đoán.

Hơn 100 bao tải như thế này được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Trước đó, như đã thông tin trong 1 tuần qua, người dân ven biển thuộc các huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) liên tục phát hiện những bao tải chứa chất “lạ” trôi dạt vào bờ biển. Tổng số bao tải vớt được là 104 bao.

Trên bao bì in toàn chữ Trung Quốc và một lo go hình tròn đã bị mờ. Khi mở các bao này ra, người dân phát hiện một loại chất lạ dạng bột đã bị rắn lại và có mùi hôi thối nồng nặc. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an và các đồn biên phòng tiến hành thu gom số bao tải trên bằng cách đào hố chôn lấp.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh xem có chất độc hại bất thường nào lẫn trong các bao tải này hay không để có phương án xử lý.

Theo Nguyễn Thùy (Dân trí)