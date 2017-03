Xác định được người chủ mưu vụ đánh hội đồng thiếu nữ

Chiều ngày 25- 2, trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, Thiếu tá Vũ Văn Nhiệm – Trưởng công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai), cho biết qua thu thập thông tin công an đã xác định được nghi can cầm đầu nhóm thiếu nữ hành hung một cô gái trẻ ngay phía sau sân vận động Đồng Nai.

Nhóm các cô gái trẻ hành hung một thiếu nữ (ảnh cắt từ clip)

“Tuy nhiên vụ việc đang trong quá trình điều tra để xác định thêm những người liên quan nên công an chưa thể cung cấp danh tính nghi can cầm đầu. Tôi đã chỉ đạo lực lượng công an phường nhanh chóng thu thập thông tin làm rõ để xử lý nghiêm”, Thiếu tá Nhiệm khẳng định.

Như tin đã đưa, ngày 23- 2, một đoạn video clip đăng tải trên các mạng xã hội dài hơn một phút quay lại cản nhóm thiếu nữ người xông tới đánh đập một cô gái trẻ khác hết sức dã man khiến dư luận phẫn nộ.

Qua kiểm tra, bước đầu công an phường Tân Hiệp xác định sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 22- 2, tại cổng phụ phía sau sân vận động Đồng Nai. Nhiều người chứng kiến sự việc rất bức xúc nhưng không dám can ngăn vì sợ nhóm này cho người đánh trả thù.

Trong lúc hành hung thiếu nữ kia, nhóm người này còn đốt “bom xăng” hăm dọa nạn nhân.

Văn Ngọc