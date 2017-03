Xác định hai nghi can dùng súng cướp tiệm vàng

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chiều 23-6 cho biết đang ráo riết truy bắt hai nghi can trong vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (15/13 Kha Vạn Cân, khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An).