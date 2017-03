Xác định nguyên nhân hai vụ TNGT thảm khốc

Mãi lộ, tiêu cực khiến ý thức lái xe kém Mổ xẻ những tai nạn dồn dập, ông Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất: Ý thức của lái xe kém có lỗi không nhỏ từ việc thực thi pháp luật không nghiêm, mãi lộ, tiêu cực còn xảy ra nhiều nên chế tài xử phạt các hành vi vi phạm giao thông không còn ý nghĩa vì lái xe không sợ, coi thường pháp luật, coi thường các quy định về an toàn giao thông nên tai nạn xảy ra là điều tất yếu. Vì thế, chúng ta không nên né tránh mà phải nhìn thẳng vào sự thật về những tác hại mà mãi lộ, tiêu cực gây ra để có biện pháp ngăn chặn triệt để. Thứ hai: Hoạt động vận tải khách hiện nay là rất hỗn loạn, các nhà xe phải chạy đua, coi thường các quy định của pháp luật để bắt khách. Năm 2012, chúng tôi đã tổ chức hội thảo và đã có những kiến nghị hết sức cụ thể về công tác quản lý vận tải như: sắp xếp lại luồng tuyến, thời gian xuất bến của các nhà xe phải đảm bảo khoảng cách… Tuy nhiên, tất cả giải pháp chúng tôi đề ra chẳng cơ quan quản lý nào quan tâm. Thứ ba: Nhà nước phải quan tâm hơn nữa đến vai trò và địa vị của đội ngũ lái xe. Hiện nghề lái xe rất bạc bẽo nên bất đắc dĩ người ta mới đi học, dẫn đến lái xe rất thiếu khiến doanh nghiệp không có nhiều sự lựa chọn phải “vơ bèo, vạt tép”. Bộ GTVT cần xem lại các chính sách về lệ phí, học phí đối với những người học bằng lái xe loại C, D, FC… THÀNH VĂN Xe khách mất lái, tông năm ô tô (PL)- Sáng 10-6, xe khách 53S-4452 chạy trên quốc lộ 1A đến ngã ba Hồ Học Lãm (đoạn qua phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) thì mất lái, húc năm ô tô trên đường (ảnh). Đầu tiên, xe húc vào xe tải 98H-4191 rồi lao về phía trước tông ô tô bảy chỗ 93H-4850 và xe tải 51C-14143. Tiếp đó, xe khách tiếp tục đâm mạnh vào hai xe tải đang chờ đèn đỏ ở phía trước. Tại hiện trường, sáu ô tô móp méo, hư hỏng nặng. Giao thông qua khu vực trên ùn tắc. Vụ tai nạn làm tài xế xe khách và một phụ xe tải trọng thương. Sáng cùng ngày, tại Tiền Giang, trên tỉnh lộ 866 đoạn đi qua ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây (huyện Châu Thành), xe bồn 63LD-0125 do tài xế Lê Văn Ngoãn (24 tuổi) điều khiển đã lao sang phần đường ngược chiều tông sập một tiệm tạp hóa, tông tiếp người đi xe đạp rồi kéo lê chiếc một xe máy bên đường. Chiếc xe bồn chỉ dừng lại khi tông gãy một trụ cột điện. Người phụ nữ đi xe đạp được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng. Công an huyện Châu Thành đang điều tra vụ này. XUÂN NGỌC